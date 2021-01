Seit 2000 agiert ADD als Private- und Hybrid-Cloud-Service-Provider und wird 2021 ein wichtiger und für teccle sehr relevanter Bestandteil der Gruppe. ADD soll das Private-Cloud-Geschäft für teccle ausbauen. Der IT-Dienstleister aus Saarbrücken bedient mittelständische Kunden, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Lesetipp: teccle entsteht

Die beiden geschäftsführenden ADD-Gesellschafter Siegbert Gergen und Jörg Zimmerling beteiligen sich im Rahmen der Transaktion finanziell an der teccle group. Sie führen weiterhin die operativen Geschäfte bei ADD und übernehmen darüber hinaus die Rolle der Private-Cloud-Experten mit Ankerpunkt im Saarland für teccle.

Gergen sieht in der teccle group gute Chancen, die eigenen Leistungen fokussiert auszubaue, und gleichzeitig von den Kompetenzen der anderen Gruppenmitglieder zu profitieren, ohne dabei die Autonomie zu verlietren: "In den letzten Jahren haben unsere Lösungen automatisiert, standardisiert und auf die aktuellen Anforderungen im Mittelstand ausgerichtet. Ein altersbedingter Nachfolgeprozess unserer Mitgesellschafter hat dann neue Möglichkeiten für unser Unternehmen aufgezeigt." Und deshalb hat sich ADD für die teccle group entschieden.

Für seinen Mitgesellschafter Jörg Zimmerling war der Eintritt in die teccle group der nächste logische Schritt, um die eigene Stellung als Trusted-Advisor im Mittelstand zu stärken: "Das was die teccle group aufbaut ist neu, modern und sticht aus unserer Sicht genau in die Lücke im Markt. Wir brauchen vereinte Kompetenzen unter einem Dach verbunden mit hoher Agilität und Qualität, um auch zukünftig mittelständische Kunden aus einer Hand bedienen zu können."

Markus Wolf, Managing Partner der teccle group GmbH, begründet die Entscheidung für ADD: folgender Maßen: "Das stringent auf wiederkehrende Einnahmen und Managed-Services ausgerichtete Geschäftsmodell, die hohe Transparenz und die klaren Strukturen der ADD haben uns von Beginn an überzeugt, dass das Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der teccle group sein wird. Bestärkt wurde dies durch das eingespielte und starke Führungsteam und die loyale und hochkompetente Mitarbeitenden-Basis".

Auch der M&A-Berater der Gesellschafter der ADD zeigte sich mit der Transaktion äußerst zufrieden: "Die Verantwortlichen hinter der teccle group haben aus unserer Sicht ihre Hausausgaben gemacht und ein gutes Verständnis für den Markt und die Geschäftsmodelle der IT-Dienstleister erarbeitet. Das war ab dem ersten Termin und insbesondere später in der Commercial Due Diligence stets spürbar", so Oliver Wegner, CEO der evolutionplan AG.