Kunden der Brunner & Schmidt Datentechnik GmbH sind vor allem Steuerberatungsbüros aller Größen. Als erfolgreicher Datev-Partner erschien das Nürnberger Systemhaus der Teccle-Gruppe so attraktiv, dass sie es noch Ende 2024 als Mitglied Nummer 17 aufnahm.

Datev-Partner kommen zusammen

Thomas Brunner und Oliver Schmidt haben ihr Unternehmen 1998 gegründet, noch im selben Jahr den ersten Fachinformatiker eingestellt und mit der Ausbildung von Nachwuchskräften begonnen. Bereits 2002 hat Brunner & Schmidt den Datev-System-Partner-Status erreicht, der Fokus auf Steuerkanzleien war etabliert.

Mit dem Verkauf des Unternehmens an die Teccle-Gruppe sichern die beiden Firmengründer auch ihre Nachfolge. Schmidt und Brunner bleiben zwar vorerst noch als Geschäftsführer innerhalb des Teccle-Verbunds aktiv, mit David Jugl und Lukasz Utz stehen aber zwei jüngere Geschäftsführer schon bereit. Sie sollen Brunner & Schmidt innerhalb der Teccle-Group in die Zukunft führen.

Mit dem jüngsten Neuerwerb stärkt die Teccle-Gruppe nicht nur ihre Datev-Kompetenz und ihre Durchdringung im Umfeld der Steuerkanzleien, sondern ist nun auch sehr prominent in Nürnberg vertreten. Denn die 32 Brunner & Schmidt-Mitarbeiter kommen zu den über 90 Beschäftigten des anderen Nürnberger Teccle-Mitglieds, Schuster und Walther, hinzu. Und so wollen auch beide Unternehmen in der Frankenmetropole enger als schon bisher zusammenarbeiten.

"Jetzt kommt zusammen, was zusammengehört", das sind sich alle vier Geschäftsführer von Brunner und Schmidt mit Teccle-Mitgründer Klaus Kaiser sowie dem Schuster und Walther-Geschäftsführer Norbert Zinkel einig. Man kennt sich bereits auch diversen gemeinsam mit durchgeführten Datev-Projekten und werde nun den Nürnberger Teccle-"Hotspot" mit dem ELO-Know-how im DMS-Umfeld (Dokumenten Management Systeme) anreichern.

"Wir kennen Brunner & Schmidt hier am Nürnberger Standort schon viele Jahre. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierungslösungen im Kanzleiumfeld und Mittelstand", ergänzt Zinkel. Der Geschäftsführer bei Schuster und Walther konnte sich bereits im August 2024 über einen starken Zuwachs freuen: Die Teams von ADD IT & Consulting sowie von Köhler und Rapp wurden der Belegschaft Schuster und Walther zugeschlagen.

IT-Outsourcing boomt

Brunner und Schmidt sind auch noch im IT-Outsourcing-Geschäft tätig und halten hierfür ausreichend viel Rechenzentrumskapazitäten bei Hetzner in Nürnberg parat. "Bei unserem größten dort gehosteten Kunden betreuen wir rund 700 Anwender", weiß Lukasz Utz zu berichten. Und so hat sich auch das Kundenspektrum von Brunner & Schmidt verändert. Waren das vor ein paar Jahren noch zu 70 Prozent Steuerkanzleien, sind mittlerweile mittelständische Firmen für fast die Hälfte des Geschäfts bei Brunner & Schmidt. Und diese Neukunden gewinnt das Nürnberger Systemhaus relativ einfach - es sind Mandanten der Steuerkanzleien, die Brunner & Schmidt bereits unter Vertrag hat. Und diese Mandanten wechseln auf Empfehlung ihrer Steuerberaten zu Brunner & Schmidt.

Mit dem Datacenter des Nürnberger Systemhauses stieg nun Zahl der Teccle-Rechenzentren der auf zehn. "Und wir werden noch mehr Outsourcing betreiben", sagte der Klaus Kaiser im Gespräch mit ChannelPartner. Teccles Group CEO betonte weiter, dass er an der bisherigen Akquisitionspolitik (zwei bis drei Übernahmen pro Jahr) festhalten und sich weiter spezialisieren will. Man sei zwar in Mittel- und Süddeutschland schon gut vertreten, im Norden gibt es noch Luft nach oben.

Mit der Übernahme von Brunner und Schmidt beschäftigt die Teccle Group nun über 700 Mitarbeiter an 19 Standorten.



