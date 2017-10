Bei der deutschen Ausgabe der Partnerkonferenz rechnet Microsoft mit 1.600 Teilnehmern. Einer der Aussteller ist auch Tech Data. Der Distributor vertreibt nicht nur die Microsoft-Hard- und Software (Surface, Office, Windows) sondern möchte in Leipzig auch seine Reseller ermutigen, sich zu Cloud Solution Providern (CSP) zu transformieren.

Nach der Übernahme von Avnet Technology Solutions und der Etablierung eines einheitlichen Brands betrachtet sich Tech Data selbst als ein "Anbieter von end-to-end-Lösungen, die aus Produkten, Services aus der Bereiche Endpoint-, Advanced- und Maverick AV-Solutions bestehen".

Auf dem Stand von Tech Data können Reseller praktisch erfahren, was Microsoft unter dem Begriff "Workplace as a Service" versteht: Die neuesten Surface-Devices in Verbindung mit Microsoft Online Services im CSP-Programm.

Außerdem gibt es auf dem Tech Data-Stand sechs Parrot Bebop-Drohnen zu gewinnen. Hierzu müssen Reseller nur drei Fragen richtig beantworten und ein bisschen Losglück haben. Und wer sich die Teilnehmergebühr an der Microsoft-Partnerkonferenz sparen möchte, kann an dem Gewinnspiel von ChannelPartner teilnehmen. Wir verlosen zwei Freitickets.