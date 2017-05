Azlan, die VAD-Abteilung Tech Datas, hat eine umfangreiche Vertriebsunterstützung für das gesamte Microsoft CSP-Portfolio ins Leben gerufen. Die Münchener Niederlassung des Distributionskonzerns hofft, damit jeden Microsoft Partner ansprechen zu können. Im Tech Data Cloud Solutions Store werden Microsoft CSP-Produkte als cloudbasierte Lösungen auf monatlicher Abrechnungsbasis angeboten.

Alle Aktionen sind bereits angelaufen, so auch "CSP- It´s time… Incentive". Vertriebspartner, die ein CSP-Neugeschäft in Höhe von mindestens 400 Euro generieren, erhalten 100 Euro WKZ gutgeschrieben. Gewertet werden hierbei Microsoft CSP-Bestellungen im Zeitraum 04. Mai bis 30. Juni 2017. Das Angebot beschränkt sich auf die ersten 100 Partner, die sich für das Incentive qualifizieren.

Die Promotion "Capacity Incentive" ist für die ersten 100 Fachhändler gedacht, die bisher nicht über den Tech Data Cloud Solutions Store bestellt oder noch nie ein Microsoft CSP-Produkt gebucht haben. Diese erhalten für die erste CSP-Bestellung einen Bonus in Höhe von 70 Euro. Dafür muss die Bestellung zwischen dem 04. Mai und dem 03. Juni 2017 im Tech Data Cloud Solutions Store platziert werden und mindestens über drei Abrechnungsperioden auf der Cloud-Plattform des Münchner Distributors verwaltet werden.

"Flip the Switch" beschränkt sich auf die ersten 10 Partner, die Microsoft Office 365 Lizenzen von Open in CSP wechseln wollen. Dafür winken 1.000 Euro "Werbekostenzuschuss". Die neuen CSP-Lizenzen müssen zum 30. Juni 2017 einen Umsatz von mindestens 2.000 Euro pro Monat generieren und sechs Abrechnungsperioden aktiv in CSP bleiben.

Wie "Azure testen" bereits aussagt, können hier Partner, die im Zeitraum vom 04. Mai bis 30. Juni 2017 Azure Backup Online Service in CSP über den Cloud Solutions Store buchen, einen WKZ in Höhe von 50 Euro erhalten. Voraussetzung ist, dass das Produkt mindestens drei Abrechnungsperioden auf der Cloud-Plattform aktiv ist. Dieses Incentive ist auf 50 Partner begrenzt.

Interessierte Vertriebspartner können sich hier zu den Teilnahmebedingungen informieren. Näheres dazu und welche Vorteile die Programme bieten, beantworten die CSP-Spezialisten per Email unter diesem Link. (KEW)

