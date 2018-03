Die Tech Data GmbH & Co. OHG aus München schätzt die Bedeutung von Microsoft Azure weiterhin sehr hoch ein. So garantiere die überaus flexible und anpassende Cloud-Plattform eine dauerhafte Verfügbarkeit von Online-Services, erklärt der Distributor die Position der Redmonder Software.

Zur Vertiefung der Expertise im Azure-Bereich bietet Tech Data verschiedene Trainings- und Workshop-Termine an, auf denen sich Vertriebspartner intensiv mit der Welt der Cloud-Dienste rund Microsofts Plattform beschäftigen können.

Fortgesetzt wird etwa die im letzten Jahr gestartete zweitägigen Microsoft Azure Technical-Trainingsserie. In den Workshops liegt der Schwerpunkt auf der Wissensvertiefung. Von der Konzeption einer Azure-Lösung mithilfe des Kalkulators bis hin zur Einbindung von Drittanbieter-Services reicht das Themenspektrum des ersten Tags. Am zweiten Tag erstellen die Teilnehmer eine konkrete Azure-Lösung und stellen diese im Azure Ressource Manager bereit.

Die Termine sind am 03. und 04. Mai 2018 in Leinfelden-Echterdingen, am 22. und 23. Mai 2018 in Hamburg und am 06. bis 07. Juni 2018 in München. Die Workshops im Wert von 1.900 Euro sind für die Vertriebspartner kostenfrei. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter diesem Link.

Weiteres Seminar für Azure-Profis

Weiterhin bietet Tech Data ein 3-Tages-Training für zukünftige Microsoft Azure Professionals an. Der Schwerpunkt des "Microsoft Azure Level 300"-Trainings liegt auf der Implementierung von Microsoft Azure Infrastructure-Lösungen und erfordert bereits eine sehr guter Azure-Expertise.

Unter anderem werden der Entwurf und Implementierung von Service-Apps, Speicherstrategien oder virtuellen Netzwerken fokussiert. Weitere Themenbereiche sind etwa die Erstellung und Verwaltung von virtuellen Azure Resource Manager-Maschinen oder die Verwaltung von Security- und Wiederherstellungsdiensten, Azure Operationen sowie Identitäten.

Dieses Training im Wert von 3.000 Euro findet von 12. bis 14. Juni 2018 in München statt und steht einer begrenzten Anzahl von Partnern kostenfrei zur Verfügung. Mehr Informationen dazu erhalten interessierte Partner unter diesem Link. Allgemeine Informationen über das Cloud-Angebot der Tech Data gibt es hier. (KEW)

