Am 01. März 2019 startete, wie bereits hier angekündigt, der neue Ausbildungszweig für IHK-zertifizierte IT Security Manager bei der Tech Data GmbH & Co. OHG. In Kooperation mit der IHK Akademie werden 12 Auszubildende die spezielle einjährige duale Weiterbildung durchlaufen.

Während des Trainings beim Security Team der Tech Data sollen die verschiedenen Schwerpunkte des 360 Grad-Security-Portfolios sowie die damit korrespondierenden Hersteller vermittelt werden. Die Erkenntnisse daraus werden im Team mit Security-Beratern und -Technikern in realen Projekten umgesetzt.

Bereits während der Ausbildung besteht die Möglichkeit Zertifizierungen von Hersteller im Bereich Netzwerk und Security zu erlangen. Begleitend nehmen die Teilnehmer am Unterricht der IHK Akademie teil, der sich um Themen wie Grundlagen zu Normen und Rahmenwerken der IT-Sicherheit, des Datenschutzes und der Betriebssystemsicherheit kümmert.

Die Ausbildung besteht aus vier Schwerpunktmodulen. Nach jedem Modul legen die Teilnehmer eine Prüfung ab und können sich nach Bestehen aller Prüfungen „IT Security Manager IHK" nennen. Ihre erworbenen Kenntnisse sollen sie beratend und unterstützend ins eigene Unternehmen, bei Partnern oder Kunden in Fragen der IT Sicherheit einbringen. Ziel dabei ist es, Gefährdungspotenziale umgehend zu erkennen und nachhaltig zu beseitigen.

„Ich bin sehr stolz, dass unser neues Ausbildungskonzept derartigen Anklang gefunden hat und wir alle Stellen mit potentiellen Security-Talenten besetzen konnten“, freut sich Ralf Stadler, Director der Business Unit Security Solutions & Mobility bei Tech Data Deutschland. „Alle Ausbilder innerhalb der Tech Data sind hochmotiviert, mit dem ersten Jahrgang zu starten und die Nachwuchskräfte umfassend auszubilden.“

„Es ist heute wichtiger denn je, ein profundes Security-Knowhow aufzubauen, um es in den verschiedensten Technologiebereichen von Cloud über IoT, KI bis hin zu Modern Workplace und Collaboration einzusetzen“, ergänzt Stadler. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit der Ausbildung Talenten für zukünftige Security Business Opportunities eine perfekte Grundlage bieten.“