Die Tech Data Deutschland eröffnet mit der Kampagne ihren Fachhändlern die Chance auf viele attraktive Preise und Gewinne. Außerdem wollen die Münchener so ein wenig tägliche Entspannung in das hektische Jahresendgeschäft bringen.

Wie bei der bekannten Schokoladenversion können Vertriebspartner der Tech Data zum 01. Dezember 2017 ihr erstes Türchen am digitalen Adventskalender öffnen. Dahinter verbergen sich neben persönlichen Einblicken auch Preisvorteile und Gewinnmöglichkeiten, so der Distributor.

Dabei lassen sich die virtuellen Türen nur an dem jeweiligen Tag öffnen. Wer also nichts verpassen will, sollte ihn täglich in seinem Browser anklicken. Zudem lässt Tech Data auch immer wieder Mitarbeiter und Manager zu Wort kommen, um dem Kalender den besonderen Touch zu verleihen.

Zur Teilnahme können sich die Vertriebspartner des Münchner Distributors unter diesem Link registrieren. Dort finden sich auch weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen. (KEW)

