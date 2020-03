Die Tech Data GmbH & Co. OHG ergänzt ihre Leasingplattform Tech-as-a-Service mit Apple-Produkten. Attraktiv für Endkunden sowie für Fachhandelspartner ist dabei ein innovatives Konzept, welches für Apple-Vertriebspartner Einsparungen von bis zu 37 Prozent auf den Standardpreis bieten soll.

Dieses Konzept berücksichtigt die Restwerte der Produkte bereits in der Leasingkalkulation. Mit der automatisierten Leasingplattform Tech-as-a-Service schöpfen Kunden so die Nutzung von Technologien voll aus, sparen aber gleichzeitig Vorabinvestitionen und vereinfachen die Verwaltung der Technologie-Infrastruktur entscheidend.

Zudem erlaubt das Modell, Zusatzleistungen wie Installation, Schulung, Wartung oder Support in den Leasingvertrag einzubinden und so die Marge zu verbessern. Innerhalb weniger Minuten können Partner ein personalisiertes Angebot direkt aus dem E-Commerce-System InTouch erstellen und an Endkunden senden.

„Ich freue mich, dass wir unseren Partnern nun Apple-Produkte im Rahmen von Tech-as-a-Service anbieten können – und zudem noch zu außergewöhnlich guten Konditionen“, erklärt Udo Monsberger, Business Unit Director Apple der Tech Data. „Unsere Vertriebspartner haben so die Chance, ihren Kunden beste Technologie zu bieten, bei unschlagbaren Konditionen.“

Beispiel MacBook Pro

So könne ein Kunde beim neuen MacBook Pro beispielsweise 37 Prozent sparen, wenn er es bei seinem Händler über das Tech-as-a-Service Programm leasen würde. Einzige Voraussetzung sei die Freischaltung des Händlers durch den Ansprechpartner im Tech-Data-Vertrieb, heißt es weiter aus München.

Tech-as-a-Service deckt den gesamten Technologie-Lebenszyklus von der Beschaffung und Implementierung über das Management bis hin zum End-of-Life-Recycling ab. Neben der Einbindung weiterer Produkte und Services sind mit dem InTouch-Tool auch die Abbildung von Folgegeschäften, Refreshs oder Upgrades möglich.

„Das ist ein unschlagbares Argument für unsere Partner, denn sie bieten damit weit mehr als Planungssicherheit und maximale Effizienz durch den Einsatz modernster Technologie von Apple“, erklärt Monsberger weiter. „Sie bieten einen Preis, der wirklich Spaß macht. Und stärken gleichzeitig ihre Beziehung zum Endkunden und erhöhen die Chancen auf langfristige Wiederholungsgeschäfte und Aufträge für IT-Technologie-Auffrischungen.“

Für interessierte Fachhändler hält Tech Data unter diesem Link weitere Informationen bereit. Nachfragen können auch hier per Mail oder beim Apple-Vertrieb der Tech Data gestellt werden.