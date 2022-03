Was vor vier Jahren begann, ist mittlerweile eine Konstante innerhalb des Tech Data Next Gen-Bereiches. Die Teilnehmer durchlaufen in Kooperation mit der IHK Akademie eine speziell auf IT Security ausgerichtete 12-monatige Weiterbildung im dualen Format. Neben dem Training-on-the-Job, nehmen die Teilnehmer am Blockunterricht der IHK Akademie teil. Themenschwerpunkte sind Normen und Rahmenwerke der IT-Sicherheit, Datenschutz oder Betriebssystemsicherheit. Nach jedem der vier Schwerpunktmodule legen die Teilnehmer eine Prüfung ab und erhalten bei Bestehen aller Prüfungen das Zertifikat "IT Security Manager IHK".

Die Ausbildung findet inzwischen in der gesamten DACH-Region statt, neben München sind auch die Tech Data Standorte im schweizerischen Rotkreuz und in Wien dabei. Da IT Security in jeglichem IT-Technologiesegment gebraucht wird, ist die Ausbildung unternehmensübergreifend neben dem Advanced Solutions-Bereich auch bei der Datech Solutions, der GCC und der Maverick AV Solutions angesiedelt.

Erfolgreiches Fazit

"Security ist heute essenzieller als je zuvor - und diese Entwicklung wird uns noch Jahre begleiten.", sagt Ralf Stadler, Director der Business Unit Next Gen der Tech Data und Initiator des Ausbildungszweiges. "In den vergangenen Jahren haben wir mehr als 50 IT Security-Spezialisten ausgebildet, die inzwischen sowohl bei uns als auch bei Partnern und in der Industrie ihren Einsatz gefunden haben. Ich bin wirklich sehr stolz, dass sich unser Ausbildungskonzept derart etabliert hat und wir im letzten Jahrgang wieder exzellente Prüfungsergebnisse erzielen konnten."

"IT Security wird immer komplexer, die Anforderungen und damit auch die Ausbildung immer anspruchsvoller", ergänzt Stadler. "Unser Ausbilderteam ist wieder hochmotiviert, seine breite und tiefe Expertise weiterzugeben und die Nachwuchskräfte mit einem profunden Security Knowhow aufzubauen. Der Einsatz der IT Security Manager erstreckt sich in den verschiedensten Technologiebereichen von Cloud über IoT, KI bis hin zu Modern Workplace und Collaboration."

Lob von Logpoint

"Wir haben aus dem letzten Lehrgang einen der Absolventen übernommen, der auf voller Themenbreite überzeugt hat", bestätigt Pascal Cronauer, Regional Director Central EMEA beim dänischen Sicherheitsspezialisten Logpoint. "Er ist in der Lage, Trainings aus der Analysten-Sicht zu geben und kann gleichzeitig für die Compliance-Anforderungen, wie zum Beispiel ISO27001, einen anerkannten Abschluss vorweisen."

"Die Ausbildung ist meines Erachtens eine perfekte Grundlage, um sich als IT Security-Spezialist zu etablieren", sagt Cronauer weiter. "Sie ist vielschichtig, absolut praxisnah und auf höchstem Niveau - da hat Tech Data wirklich ein exzellentes Ausbildungsprogramm auf die Beine gestellt, von dem auch wir als Hersteller profitieren."

Weitere Informationen zum Weiterbildungsprogramm erhalten Interessenten bei den Security-Spezialisten der Tech Data per E-Mail oder telefonisch unter 089 4700 3222.

Zum gleichen Thema:

Start zum IT Security Manager IHK

Zukünftige IT Security Manager beim Cyber Range