Das Anfang März von der Tech Data GmbH & Co. OHG errichtete siebenköpfige Artificial Intelligence (AI) Accerleration Team hat zukünftig den Auf- und Ausbau des Projektgeschäfts rund um Künstliche Intelligenz im Fokus. Neben der Schaffung eines leichteren Einstiegs in die komplexe Thematik des Wachstumsfelds, sollen sich die Experten vor allem um die Projektunterstützung kümmern.

Dabei nutzt Tech Data verfügbare Ressourcen von IBM bei der Akquisition und Umsetzung von Kundenprojekten und koordiniert die Zusammenarbeit mit Drittanbietern. Im Vordergrund stehe die Weiterentwicklung des Ökosystems zwischen traditionellen Partnern und neuen Serviceanbietern, teilt der Distributor weiter mit.

Das AI Accerleration Team verfügt laut Tech Data über eine ausgereifte IBM-Expertise und ein umfassendes Knowhow im Bereich AI, Cognitive Infrastructure Business, High Performance Computing und Cloud. Die fachliche Leitung hat Business Development Executive Dr. Karsten Johannsen und Detlev Jacobs kümmert sich als Teamleiter Artificial Intelligence um personelle Fragen.

"Ich bin sehr stolz, das erste AI-Expertenteam in der Distribution in DACH vorstellen zu können", erklärt Barbara Koch, Managing Director Advanced Solutions Deutschland & Österreich bei Tech Data. "Mit unserem Investment in das Artificial Intelligence Acceleration Team unterstützen wir IBM dabei, ihr Fokusthema weiter im Handel zu platzieren und neue Partner und Projekte zu identifizieren und umzusetzen."

"IBM bietet ein sehr breites und hoch performantes Spektrum an Hard- und Software an", ergänzt Koch. "Einsatzgebiete wie Deep Learning, Machine Learning oder auch Power AI bedürfen Lösungen, die mit extrem hohen Geschwindigkeiten Daten verarbeiten - das IBM Angebot mit Watson, den Cloud-Services und dem Infrastrukturangebot ist dafür prädestiniert. Zukünftig dürfen unsere Vertriebspartner neben den IBM AI-Lösungen auch Software-Lösungen anderer Hersteller erwarten."

Ausführliche Informationen über das Team, dem Lösungsangebot oder zu kommenden Veranstaltungen zum Thema finden Tech Data-Händler unter diesem Link.

