Die Tech Data GmbH & Co. OHG bringt sich kurz nach Einführung ihres neuen Trade-In-Services mit einem speziellen Aktionsangebot für Vertriebspartner in Erinnerung. In Zusammenarbeit mit Microsoft haben Vertriebspartner ab sofort bis Ende Juni 2018 die Möglichkeit, ein Device ihres Endkunden über das Trade-In-Portal der Tech Data zu verkaufen und erhalten bei gleichzeitiger Bestellung eines neuen Microsoft Surface-Produktes kostenlos einen Surface Stift im Wert von 89 Euro.

Die Aktion gilt für die ersten 100 Vertriebspartner und für maximal einen Trade-In-Auftrag. Für die ersten 100 Fachhändler, die sich auf dem Portal über ihren InTouch-Zugang registrieren, hält der Distributor einen Cadooz-Gutschein in Höhe von 20 Euro bereit.

Die Vorteile von Tech Data Renew

Die Aktualisierung von Geräten zahle sich für Endkunden klar aus, teilt Tech Data weiter mit. So seien etwa ältere Geräte im Support teurer oder es könnten keine neuen Sicherheitsupdates installiert werden. Der Trade-In-Prozess umfasst vom Angebot in Echtzeit für einzelne oder auch mehrere Geräte bis hin zu Auftragsverfolgung, sicherem Versand und garantierter Datenlöschung alle wichtigen Prozessbestandteile, die Vertriebspartnern einen optimalen Service für ihre Endkunden sowie zusätzliche Ertragsmöglichkeiten bieten.

"Mit Tech Data Renew bieten wir unseren Partnern einen neuen, einfachen, vollautomatisierten Service", so Oliver Kaiser, Director Endpoint Solutions bei Tech Data Deutschland. "In drei Schritten können sie sich schnell die Altgeräteprämie sichern: Microsoft Surface Alt-Geräte auswählen, einschicken und Prämie kassieren."

"Meine persönliche Empfehlung lautet, dass Partner sich speziell auf den Austausch von früheren Microsoft Surface Produkten konzentrieren sollten, da diese Serien meist sehr hohe Restwerte ausweisen und so die hohe Nachfrage nach dem aktuellen Surface-Portfolio optimal und unkompliziert erfüllt werden kann", ergänzt Kaiser.