Die Tech Data Corporation hat den "2018 Titan Award Winner for Global Distributors" erhalten. Bereits zum vierten Mal zeichnet der global agierende Lösungsanbieter für Managed Services Automation, BitTitan Inc. aus Kirkland, im US-Bundesstat Washington, die Finalisten und Gewinner unter den IT- und MS-Providern sowie den weltweiten Distributoren aus.

Die diesjährigen Gewinner, welche die Möglichkeiten der Automatisierung nutzen, um Cloud-Migrationen zu rationalisieren und die Servicebereitstellung zu automatisieren, wurden am 15. Juli 2018 im Rahmen einer Veranstaltung der International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP) auf der Microsoft Inspire in Las Vegas bekannt gegeben.

"Aus unserem umfangreichen Netzwerk von über 30.000 Partnern und einer sehr wettbewerbsstarken Liste von Finalisten reihen sich die diesjährigen Gewinner in eine Expertengruppe ein, die ihren Kunden dabei helfen will, in der Cloud erfolgreich zu sein", sagte Geeman Yip, Gründer und CEO von BitTitan. "Wir sind stolz darauf, mit diesen Marktführern zusammenzuarbeiten und sie in die Lage zu versetzen, Lösungen für ihre Kunden durch Automatisierung zu evaluieren, zu implementieren und zu verwalten. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Finalisten der diesjährigen Titan Awards."

"Wir fühlen uns sehr geehrt, als Gewinner des Titan Awards 2018 der weltweiten Distributoren auserkoren worden zu sein", erklärt Sergio Farache, SVP Global Cloud Solutions bei Tech Data. "Da Cloud-Lösungen nach wie vor eine Priorität für unsere Kunden darstellen, spielt BitTitan weiterhin eine wichtige Rolle in unserem Portfolio, da Endanwender ihre geschäftlichen Herausforderungen schnell und effizient lösen wollen."

Interessierte Vertriebspartner können unter diesemLinkausführliche Informationen rund um das Lösungs- und Angebotsspektrum von BitTitan bei den Cloud-Sales-Spezialisten der Tech Data anfordern.