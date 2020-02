Die Tech Data GmbH & Co. OHG schließt den Ausbildungsjahrgang 2019 mit großem Erfolg ab und übernimmt die zehn weitergebildeten IT Security Manager in ihre Fachabteilungen. Bereits am 1. März 2020 startet Tech Data den zweiten Ausbildungsjahrgang, der bereits ausgebucht ist.

Das strategische Investment der deutschen Tech Data habe sich mehr als ausgezahlt, so die Münchener. Wie hier berichtet, startete im März 2019 erstmals die Weiterbildung zum IHK-Security Manager in Kooperation mit der IHK-Akademie. Nach 10 Monaten dualer Ausbildung können die Absolventen ab sofort ihr erworbenes Knowhow in realen Projekten beweisen.

„Von der Ausbildung habe ich deutlich für meine eigene Funktion bei Tech Data profitieren können“, beschreibt Tobias Nachtmann, Key Account Manager IBM der Tech Data und Absolvent des ersten Jahrgangs, seine Erfahrungen. „Sehr tiefe Einblicke in die Welt der IT-Sicherheit, ein deutlich größeres Verständnis und Expertise im Umgang mit DSGVO sowie der Zugang zu vollkommen neuen Beratungsansätzen helfen mir in der täglichen Zusammenarbeit mit meinen Business Partnern.“

„Exzellent war darüber hinaus die sehr intensive Vernetzung mit anderen Business Units, von denen ich viel Expertenwissen abgreifen konnte“, ergänzt Nachtmann. „Ich bin sehr stolz, dass mir Tech Data als Innovative Leader im Bereich Training & Entwicklung diese Chance geboten hat und ich an dem Programm teilnehmen durfte.“

„Dieser erste Ausbildungsjahrgang hat bei weitem unsere Erwartungen übertroffen“, freut sich Ralf Stadler, Director der Business Unit Security Solutions, Mobility & IoT bei Tech Data. „Bereits nach kürzester Einarbeitungszeit konnten wir neben ersten Resultaten bei der realen Projektunterstützung auch klare Neuentwicklungen sehen.“

„Darüber hinaus macht es mich auch sehr stolz, dass unsere Teilnehmer einen Notendurchschnitt von 1,99 erzielen konnten“, so Stadler weiter. „Bei den komplexen Themen, dem straffen Lernprogramm und dem Dualen Format ist das keine Selbstverständlichkeit!“

Nächster Ausbildungsjahrgang bereits ausgebucht

„Im Namen der Tech Data möchte ich mich bei dem gesamten ersten Ausbildungsjahrgang bedanken – sie haben sowohl intern als auch gegenüber Partnern und Herstellern ein sehr überzeugendes Bild abgegeben“, ergänzt Stadler, der neben der hohen Grundmotivation der Teilnehmer, auch die Expertise der Tech Data-Paten für die guten Leistungen verantwortlich macht. „Dieser erste Jahrgang hat das Level sehr hoch angesetzt und wird sicher Ansporn für die im März startenden Teilnehmer des zweiten Ausbildungslehrgangs sein.“

Anfang März dieses Jahres erwartet Tech Data erneut mehr als 10 Teilnehmer für die Weiterbildung, die wieder in Kooperation mit der IHK Akademie durchgeführt wird.