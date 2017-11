Die Tech Data Europe hat die Ernennung von David Ellis zum 01. November 2017 als Director of Security Solutions in Europa bekanntgegeben. Ellis ist für den Ausbau des Security-Portfolios sowie für die europaweiten, dedizierten Security Headcount-Investitionen verantwortlich. Er berichtet an Simon England, Senior Vice President Next Generation Technologies Europe.

David Ellis war zuletzt Group Director für die globalen Dienstleistungen der Exclusive Group. Er bringt weitere Security- sowie Service-Erfahrungen aus seinen leitenden Tätigkeiten bei Arrow ECS, ComputerLinks und Unipalm mit.

"Security ist ein wesentlicher Schwerpunkt für uns innerhalb unserer Next Generation-Strategie", sagt Simon England. "Bei unserem Bestreben, im fragmentierten und hochkomplexen Security-Markt von heute zu wachsen und Innovationen zu schaffen, wird uns Davids Erfahrungsschatz dabei helfen, dieses Vorhaben voranzubringen. Wir freuen uns sehr darüber, ihn in unserem Team zu haben."

Ralf Stadler, Director Security Practice & Mobility bei Tech Data Deutschland, erklärt: "Dass wir ab sofort auf die Kompetenz und den Erfahrungsschatz von David Ellis zugreifen können, wird auch unsere Rolle in Deutschland nochmals stärken. Ich freue mich, ihn mit meinem Team auch besonders bei der zukünftigen Produktstrategie in Europa unterstützen zu können."

David Ellis zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr, für eine von Tech Datas fortschrittlichsten Lösungen der Next Generation verantwortlich zu sein und deren Wachstum voranzutreiben. Ich bin beeindruckt davon, wie fokussiert und engagiert sich Tech Data mit dem Thema Security befasst. Eines meiner Hauptziele ist sicherzustellen, dass unsere Partner in Europa von einem zunehmend vielseitigen, innovativen und differenzierten Portfolio an Sicherheitslösungen profitieren. Ich möchte sie bei ihrem Wachstum mit perfekten Markteinführungstools und Entwicklungsplänen für Security-Lösungen unterstützen, die ihren Kunden gute Geschäftsergebnisse liefern." (KEW)

