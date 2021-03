Die Tech Data GmbH & Co. OHG kündigt die nächste Stufe ihrer Nachhaltigkeitskampagne an, die sich auch bei Partnern und Herstellern zunehmender Beliebtheit erfreut. Ziel ist es dabei, das Business mit Druckern so umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Neben entsprechenden Initiativen der Hersteller stehen besonders ökologische und nachhaltige Produkte von Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark und Xerox im Vordergrund.

Ziel 2021: Aufforstung der Wälder

Wurden im letzten Jahr mehr als 100 Tonnen CO2-Emissionen im Rahmen der Kampagne kompensiert, liegt der Schwerpunkt dieses Jahr auf der Wiederaufforstung von Wäldern. Diese sind, so der Distributor, ein effektives und nachhaltiges Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Bäume absorbieren unter anderem Kohlendioxid und geben Sauerstoff ab, bieten Lebensraum für Tiere, spenden Schutz und Schatten, speichern Feuchtigkeit und sorgen für einen gesunden Boden.

Die Teilnehmer sammeln virtuelle Bäume durch das Erreichen individueller Umsatzziele. Zusätzliche Bäume können über ein wöchentliches Quiz und verschiedene Sonderaktionen erspielt werden. Die Partner mit den meisten gesammelten Bäumen können sich dabei nachhaltige Gewinne sichern. Als Beitrag zum Klimaschutz werden am Ende der Kampagne alle virtuellen Bäume in Kooperation mit der Non-Profit-Organisation Plant-for-the-Planet auch tatsächlich in der realen Welt gepflanzt.

„Wir stellen eine deutlich höhere Bedeutung von Nachhaltigkeit beim Output-Management – also beim Drucken – sowohl bei Partnern als auch bei Endkunden im Vergleich zum Beginn der Kampagne fest", kommentiert Henning Rieger, Director der Business Unit Printer & Supplies bei Tech Data. „Diese Entwicklung wird besonders von den führenden Herstellern durch deren individuelles Engagement auf der einen Seite und den Programmen zur Digitalisierung auf der anderen Seite weiter vorangetrieben.“

Mehr Informationen zur FootPRINT-Kampagne erhalten interessierte Vertriebspartner unter diesem Link. Für neue Teilnehmer ist eine Anmeldung erforderlich.