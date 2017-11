Auf dieser Position soll Gass die Digitalisierung des Distributors in Europa vorantreiben. Ziel ist es, die E-Commerce-Plattformen, digitalen Marketingpraktiken und automatisierten Prozesse von Tech Data in der gesamten Region gemeinsam zu nutzen und daraus große Synergie- und Skaleneffekte zu schöpfen. Als Chief Digital Officer bei Tech Data Europa behält Andy Gass seine Position als Senior Vice President mit der Zuständigkeit für Großbritannien und Irland. Sein Chef heißt auch weiterhin Patrick Zammit, der Präsident von Tech Data Europa ist.

Und der freut sich schon auf die engere Zusammenarbeit mit ihm: "Mit Andy Gass auf dieser neu geschaffenen Position läuten wir eine strategische Fokussierung auf die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells und der Go-to-Market-Strategie in Europa ein. Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinen fundierten Kenntnissen des Distributionskanals bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die notwendigen Schritte unternehmen werden, um unseren Kunden und Lieferanten in allen unseren Geschäftsbereichen ein erstklassiges digitales Erlebnis zu bieten", so Zammit weiter.

Andy Gass ist bereits seit 1993 bei Tech Data beschäftigt. Als Senior Vice President leitete er die Enterprise Division und war schon Mal für das Geschäft in ganz Westeuropa verantwortlich. Er leitete mehrere Initiativen zur Ausarbeitung der langfristigen Strategie für die britischen und europäischen Aktivitäten von Tech Data und war maßgeblich am erfolgreichen Abschluss zahlreicher Akquisitionen in den letzten zehn Jahren beteiligt.

"Ich freue mich sehr, diese neue Herausforderung anzunehmen. In den letzten Jahren haben wir bereits eine wirklich herausragende Palette an digitalen Tools zur Unterstützung unserer Partner aufgebaut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Werkzeuge auszubauen und die neuesten technologischen Fortschritte in den Bereichen Analytics und E-Commerce zu nutzen, um die Effizienz unserer Abläufe zu verbessern und unseren Kunden und Herstellern die Zusammenarbeit mit uns zu erleichtern", argumentierte Gass in seiner Antrittsrede als CDO von Tech Data Europa.

