Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums sind rund 80 Prozent aller Cyberangriffe passwortbezogen. Durch den Vertrag mit der Idee GmbH können Partner der Tech Data in der DACH-Region passwortlose Multi-Faktor-Authentifizierungs- (MFA) und Autorisierungslösungen für Unternehmen jeder Größe anbieten.

Sicherheit ohne Passwort

Die in Deutschland entwickelte SaaS-Lösung AuthN könne die Cybersicherheitsresilienz von Unternehmen durch einen benutzerfreundlichen Authentifizierungsprozess ohne Passwort oder Token verbessern, wirbt der Distributor. Durch Kryptographie in Verbindung mit Blockchain-Technologie verringert AuthN das Risiko von Phishing und Hijacking bei Benutzerprofilen und somit auch die Verbreitung von Ransomware.

AuthN ist auch als White-Label-Lösung verfügbar - so können Partner die Lösung unter ihrer eigenen Marke als Service anbieten. Weiterhin sind vorkonfigurierten Integrationen in Verbindung mit anderen SaaS-Angeboten wie Office 365, Salesforce und anderen erhältlich, um die Komplexität und Markteinführungszeit für Partner von Tech Data zu verringern.

Ebenfalls von Idee und bei Tech Data verfügbar ist die vor kurzem eingeführte Same Device MFA, eine neue Login-Methode für Unternehmen, die keine Smartphone-Authentifikatoren umsetzen können und die Komplexität, Kosten und Risiken zusätzlicher Geräte wie Anhänger, Schlüssel oder Karten vermeiden möchten.

Einzigartige Technologie

"Die Vereinbarung ermöglicht es unseren Partnern, sich schnell an die rapide verändernde Cybersecurity-Risikolandschaft anzupassen und ihren Kunden eine sichere Digitalisierung zu ermöglichen", sagt Ralf Stadler, Director der Business Unit Next Gen der Tech Data. "Bisherige ID-Technologien bieten inzwischen nicht mehr den perfekten Schutz vor Angriffen und Ransomware. Mit AuthN by Idee können wir unseren Partnern eine technologisch einzigartige Lösung bieten, die für mich das Thema Phishing komplett eliminiert."

"Die Zusammenarbeit mit Tech Data nun auch in DACH ermöglicht es uns, neue Märkte zu erreichen und die beeindruckenden Möglichkeiten einer globalen Organisation wie Tech Data zu einer Zeit zu nutzen, in der die Akzeptanz von passwortlosen Lösungen schnell zunimmt", erklärt Alex Christophe, Sales Director bei Idee. "Unsere Vereinbarung mit Tech Data in Europa bedeutet letztendlich, dass mehr Partner von Tech Data die Cybersicherheit ihrer Kunden verbessern, die Kosten reduzieren und die Kundenzufriedenheit mit einem optimalen Benutzererlebnis erhöhen können."

Interessierte Vertriebspartner können ausführliche Informationen zu der Security-Lösung von Idee bei den NextGen-Spezialisten der Tech Data per E-Mail unter diesem Link anfordern.