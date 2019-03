Wie die Tech Data GmbH & Co. oHG mitteilt, soll das von Google initiierte Programm mehr Sicherheit bei der Bereitstellung von Android-Mobilgeräten vermitteln und gleichzeitig dafür sorgen, dass deren Enterprise Mobility-Lösungen so konsistent und aktuell wie möglich sind. Der Distributor benutzt die Best Practices von Google, um seine Partner bei der Vereinfachung ihrer Mobilitätsprogramme zu unterstützen.

Als Android Enterprise Recommended-Partner lässt Tech Data Mitarbeiter von Google in der Implementierung und Unterstützung von Android schulen, um technische Fachkenntnisse und Führungsqualitäten weiterzugeben. Weiterhin kann der Distributor seine Erfahrung mit EMM-Lösungen im Rahmen des Programms erweitern und profitiert von einer engen Zusammenarbeit mit Google bei der Planung, Implementierung und Skalierung.

Tech Data verpflichtet sich außerdem, bezüglich der neuesten Android-Produktmerkmale und Schulungsanforderungen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Damit erweitert Tech Data sein umfangreiches Portfolio von Produkten, Lösungen und Services im Bereich Mobilität und mobile Sicherheit mit Android-Spezialkenntnissen.

„Wir freuen uns, unseren Vertriebspartnern die Vorteile des Android-Enterprise-Recommended-Programms anbieten zu können“, erklärt Luc van Huystee, Vice President Mobility Solutions Europa bei Tech Data. „Diese Validierung stärkt das Vertrauen unserer Kunden, die wir bei der Bereitstellung von kompletten Android-basierten Mobilitätslösungen unterstützen, die Geräte, Mobility-Managementsysteme und Sicherheit umfassen.“

Mehr Informationen über das Android Enterprise Recommended-Programm und konkrete Unterstützung erhalten Vertriebspartner bei der Tech Data-Abteilung Security per E-Mail hier.