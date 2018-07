Das Advanced Solutions Team der Tech Data bietet zusammen mit Veeam und Microsoft im Rahmen eines Business-Frühstücks ihren Partnern die Chance, sich über innovative Lösungen der beiden Hersteller zu informieren und sich mit ihnen über mögliche Geschäftsmodelle auszutauschen.

Während der Breakfast Sessions, von 09:00 bis 12:00 Uhr, demonstrieren die Veranstalter, wie Backups in die Cloud ausgelagert und mit welchen Lösungen regelmäßige Desaster Recovery-Tests vorgenommen werden können. Zudem wollen die Experten die vielfältigen Vorteile für Partner aufzeigen, wie etwa die Benennung präziser Disaster Recovery-SLAs für ihre Endkunden.

"Der Bedarf an praxisrelevanten Formaten, in denen in Live-Demos echte Szenarien nachgestellt beziehungsweise in Testumgebungen reale Setups getestet werden, ist immens gestiegen", erklärt Stefan Bichler, Director Software & Solutions bei Tech Data Advanced Solutions. "Auch wenn die Vorteile für die Auslagerung in die Cloud klar sind - hierzu zählen eine größere Flexibilität, erhöhte Sicherheit, langfristige Kosteneinsparungen sowie die konstante Aktualität der Lösungen - so fehlt vielen Partnern im täglichen Businessumfeld die konkrete Idee, wie Virtualisierungen konzipiert und umgesetzt werden."

"Es fehlt daher dann auch die Argumentationskette für ihre Kunden", ergänzt Bichler. "Genau diese Aspekte stehen auf der Agenda der Breakfast Sessions - unser Team verbindet in attraktiver Weise Technologie mit Anregungen zum Lösungsverkauf und Genuss."

Mehr Informationen zu den Breakfast Sessions, den genauen Lokalitäten sowie zur Registrierung erhalten Vertriebspartner unter diesem Link. Da die Anzahl der Teilnehmer limitiert ist, empfiehlt Tech Data eine frühzeitige Anmeldung.