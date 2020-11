Der Context ChannelWatch ist eine der weltweit größten Online-Umfragen unter IT-Fachhändlern und liefert jedes Jahr wichtige Einblicke in das Verhalten, die Meinungen und Vorhersagen von über 7.000 IT-Fachhändlern. Im Rahmen der Umfrage nominieren Vertriebspartner in jedem Land Distributoren, mit denen sie zusammenarbeiten, für die "Context ChannelWatch Distributor of the Year"-Awards.

"Es ist besonders erfreulich, dass diese Auszeichnungen das Ergebnis des direkten Feedbacks unserer wichtigen Kunden sind“, sagt Patrick Zammit, President Europe Tech Data. „Und das nicht nur aus einem Land, sondern aus dem gesamten europäischen Raum. In diesem herausfordernden Jahr haben wir uns darauf konzentriert, die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kollegen zu schützen und gleichzeitig unsere Vertriebspartner zu unterstützen und ihren Unternehmen mit einem überzeugenden Angebot an Lösungen, Dienstleistungen und Technologieprodukten der nächsten Generation weiterhin einen Mehrwert zu bieten.“

Europachef lobt Team-Leistung

„Ich freue mich, diese Anerkennung im Namen des gesamten Tech Data-Teams entgegenzunehmen“, ergänzt Zammit. „Das Team hat sehr viel getan, um die wertvollen Beziehungen zu unseren Kunden in der gesamten Region zu stärken, indem es als vertrauenswürdiger Geschäftspartner mit Leidenschaft für den Erfolg unserer Partner fungiert."

"Diese Auszeichnungen zeigen, wie sehr Wiederverkäufer Tech Data, dessen herausragende Position in der IT-Distributionsbranche und – in diesen schwierigen Zeiten – die qualitativ hochwertige, flexible Unterstützung und Dienstleistungen schätzen“, erklärt Howard Davies, CEO und Mitbegründer von Context. „Die Auszeichnungen sind auch ein klarer Beweis für die starke Beziehung, die Tech Data zu seinen Partnern aufgebaut hat. Das Vertrauen, das Fachhändler in Tech Data haben, ist einer der Schlüssel zu einem nachhaltigen und produktiven IT-Channel in diesen Zeiten der Unsicherheit im Geschäftsumfeld."