Der Name stand eigentlich schon seit letztem Jahr fest, doch nun wird die Umbenennung von Tech Data in TD Synnex auch in Europa, Lateinamerika und in der Karibik vollzogen. Vorangegangen war die die Fusion des Broadliners mit dem US-amerikanischen Distributor und Lösungsaggregator Synnex.

Seit 2019 gehörte Tech Data zu dem Finanzinvestor Apollo Global (ChannelPartner berichtete). Im Frühjahr 2021 gaben der weltweit operierende Broadliner Tech Data und der vor allem in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätige Distributor und IT-Dienstleister Synnex ihre Fusion bekannt.

Von nun an TD Synnex

Schnell war klar, dass der neu formierte Konzern TD Synnex heißen sollte. Die offizielle Umbenennung in Europa und in anderen Regionen ließ aber auf sich warten. Seither wurde die etwas sperrige Bezeichnung "Tech Data a TD Synnex Company" verwendet.

Mit der Umfirmierung in Europa müssen sich die Reseller nun auch in Deutschland an einen neuen Namen gewöhnen: Die Niederlassung in der Münchner Kistlerhofstraße 75 heißt nun TD Synnex Germany GmbH & Co. OHG mit der offiziellen URL https://de.tdsynnex.com.

Für Rich Hume, CEO von TD Synnex ist die Markteinführung der Marke ist Europa, Lateinamerika und der Karibik "ein Grund zur besonderen Freude". Man wolle das Engagement verdoppeln, um den Branchenpartnern durch End-to-End-Technologieportfolio und umfassende Serviceangebote einen höheren Value zu bieten. "Dabei stützen wir uns auf die Passion, das Engagement und das Expertenwissen unserer mehr als 22.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt", verspricht Hume.

Zudem will TD Synnex neben der Mitwirkung bei der Transformation der Technologielandschaft auch der Verantwortung gerecht werden "einen positiven Einfluss auf die Welt" auszuüben. "Unser Fokus auf gesellschaftliche Unternehmensverantwortung verkörpert unser Engagement, die Welt sowohl heute als auch in Zukunft zu einem besseren Ort zu machen", bekräfti9gt der CEO.

