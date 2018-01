Damit können Reseller bei Tech Data das komplette Sortiment an mobilen Endgeräten von ZTE ordern.

Michael Sewald, Managing Director Endpoint Solutions Mobility Tech Data Deutschland & Österreich, begründet die Unterzeichnung des Distributionsvertrags: "Es freut mich sehr, dass wir mit ZTE Mobile Devices unseren Vertriebspartnern ein innovatives Portfolio an mobilen Devices bieten können. ZTE belegt seit Jahren immer wieder Spitzenplätze in dem von der WIPO veröffentlichten Ranking internationaler Patentanmeldungen. So wurde Anfang Januar 2018 in Las Vegas das von der CES mit einem Innovationspreis ausgezeichnete, faltbare Smartphone ZTE Axon M mit Dualscreen-Technologie präsentiert. Ich bin sicher, dass wir auch zukünftig mit etlichen Innovationen von ZTE rechnen können, die das mobile Erlebnis grundlegend verändern und neue Möglichkeiten aufzeigen, sich mit der Welt zu verbinden und zu vernetzen."

Lesetipp: Tech Data "erfindet" sich neu