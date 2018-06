Das Golfturnier von Tech Data Deutschland fand 2018 unter einen neuen Namen statt - 1. IT Masters Golfcup - alles andere blieb genauso wie in den Vorjahren: Knapp 100 Teilnehmer, viele Prominente und der alljährliche Spendenscheck.

Der Name des Golfturniers musste geändert werden, weil die alte Bezeichnung "Tech Data Azlan Golf Cup" aufgrund der Aufgabe der Brand "Azlan" nicht mehr verwendet wird. Und so wurde das zwölfte von Tech Data Advanced Solutions organisierte Golfturnier unter der neuen Bezeichnung "1. IT Masters Golfcup" durchgeführt.

Die Location blieb aber die alte: Der idyllisch gelegene Golfclub Beuerberg nahe dem Starnberger See. Knapp 100 Personen erspielten insgesamt 20.000 Euro Spendengelder, die der Kinderhilfe Organtransplantation Sportler für Organspende e.V. (KiO) zugutekamen.

An Prominenten Golfern mangelte es auch dieses Jahr nicht. Vertreten waren unter anderem Diskus-Olympiasieger 1996 Lars Riedel, Profi-Box-Weltmeister von 1998 bis 2004 Sven Ottke, Fußball-UEFA-Cup-Sieger 1996 (mit dem FC Bayern) Christian Ziege und der Bob-Weltmeister 2011 Manuel Machata.

Trotz des wechselhaften Wetters nahmen alle Golfer mit großem Engagement an den 1. IT Masters teil. Nach viel frischer Luft tagsüber genossen die Teilnehmer abends kulinarische Köstlichkeiten und ein unterhaltsames Programm samt Siegerehrung und Tombola. Als Gastgeber traten dabei Sportmoderator Markus Othmer, Barbara Koch (Managing Director Tech Data Advanced Solutions) und Michael Görner, (Director Business Unit IBM bei Tech Data) auf.

