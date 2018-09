Wie die Tech Data GmbH & Co. OHG weiter mitteilt, haben sich die Schnelligkeit von Innovationen zum entscheidenden Faktor über Erfolg und Misserfolg entwickelt. Immer mehr Kunden setzen daher auf Containerisierung, eine Container-Plattform in der Cloud welche IT-DevOps schneller und flexibler bereitstellt.

Tech Data hat sich mit Red Hat und Microsoft zusammengefunden, um mit Red Hat OpenShift auf Azure eine vorkonfigurierte, einfach zu implementierende und erschwingliche Lösung bereitzustellen. Der Münchner Distributor bietet seinen Kunden somit die Flexibilität der Container-Plattform von Red Hat in Verbindung mit Microsoft Azure in einem Paket zu nutzungsbasierten Kosten an.

Vertriebspartner profitieren beim Bezug über StreamOne, dem Cloud-Angebot der Tech Data, von detaillierten technischen Beschreibungen sowie Schulungsmaterial für vertriebliche und technische Mitarbeiter.

Workshops aus Distributionssicht

In den beiden Workshops, am 18. Oktober 2018 in Leinfelden-Echterdingen und am 19. November 2018 in München, will Tech Data zeigen, wie Vertriebspartner ihre Anwendungs- und Servicebereitstellung beschleunigen, Kostenreduzierung erzielen sowie eine Modernisierung der IT ihrer Kunden erreichen können.

Die Workshops werden von Tech Data durchgeführt. Ein DevOps-Experte sowie von ein Red Hat-Partner geben begleitend Einblicke in eine Multi-Cloud-Strategie.