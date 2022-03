Der litauische Hersteller Simplanova bietet neben Report Converting-Tools sowie Microsoft Dynamics 365 Business Central Upgrade- und NAV-Entwicklungsservices zu Pauschalpreisen an. Diese IT-Dienste sind nun ab sofort bei Tech Data auch für Unternehmen verfügbar. Zudem stellen sie ihre Expertise für Partner zur Verfügung, die Dynamics-Partner und -Endkunden unterstützen wollen.

Partner von Tech Data können auf die automatisierten Festpreis-Services von Simplanova zugreifen, um Kunden bei der Migration von Microsoft Dynamics NAV zu Business Central zu unterstützen. Daneben sind weitere Dienstleistungen verfügbar, etwa kundenspezifische Entwicklungen für Business Central, Add-on-Migration zu AppSource oder technische Mitarbeiterschulungen. So können sie Endkunden beim Upgraden ihrer Dynamics-Umgebungen zu unterstützen und Zugang zu neuen Funktionen, verbesserter Agilität und Support für deren Instanz im NAV-System zu erhalten.

"Upgrades oder Migrationen zu Microsoft Dynamics können für unsere Partner und deren Endkunden komplex und zeitaufwendig sein", so Stefan Bichler, Direktor der BU Software & Cloud bei Tech Data. "Unser Ziel mit Simplanova ist, sowohl unseren Partnern als auch Direct-Partnern Expertenwissen und Erfahrung in Verbindung mit robusten, automatisierten Tools zur Verfügung zu stellen. Dies beschleunigt und vereinfacht den Prozess, so dass Partner diese Umstellungen problemlos bewältigen und sich dank der Subscriptions eine kontinuierliche Einnahmequelle erschließen können."

Software-Tools zur Umstellung auf Cloud-Betrieb

"Da die meisten Dynamics NAV-Lösungen noch auf älteren On-Premises-Versionen basieren, besteht ein globaler Bedarf an automatisierten Migrationsressourcen und Migrationslösungen", sagt Petras Butenas, Gründer von Simplanova. "Durch die Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Distributor Tech Data kann Simplanova Automatisierungen in größerem Umfang implementieren. Außerdem haben unsere Partner Zugang zu zusätzlichen Angeboten wie der Migration zu Azure- und CSP-Lizenzen."

"Das Thema der Cloud Migration-Journey nimmt aktuell stark an Fahrt auf - vor allem die Migrationen von lokalen NAV/Navision/Business Central Systemen in die Cloud", ergänzt Bichler. "Durch unsere neue Partnerschaft mit Simplanova profitieren unsere Partner von erstklassigen automatisierten Dienstleistungen und unserer zertifizierten Unterstützung."

Zugang zu den Simplanova-Produkten haben sowohl indirekte als auch Microsoft Direct-Partner. Für interessierte Tech Data-Kunden stehen ausführliche Informationen bei ihrem Ansprechpartner im Vertrieb bereit oder auf Nachfrage per E-Mail unter diesem Link.