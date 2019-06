Tech Data hat in Bodegraven bei Amsterdam ein Oracle Cloud Center of Excellence (CCoE) eingerichtet. Es ist als Service für Oracle-Partner und Oracle-Kunden aus der Region Benelux und Deutschland gedacht und steht beispielsweise für Proof of Concepts zur Verfügung. Aber auch Schulungen und Workshops, in denen Aufbau und Vermarktung der Oracle Cloud-Lösungen vermittelt werden, gehören zum Angebot.

Am 11. Juli 2019 können sich dort deutsche Vertriebspartner und ISVs zu den Möglichkeiten der Einrichtung sowie rund um das Thema "Cloud und Oracle" informieren. Auf dem Programm der Veranstaltung steht zunächst die Vorstellung des neuen Kompetenzzentrums mit angeschlossener Academy und ISV Migration Center. Anschließend gehen die Referenten auf Möglichkeiten für Partner im Cloud Business ein und führen live Technologien rund um IaaS, PaaS, autonome Datenbanken und Data-Warehouse-Lösungen vor. Außerdem wird aufgezeigt, wie Oracle-Lösungen mit Technologien anderer Hersteller zusammenarbeiten.

Nach der Business-Agenda können die Teilnehmer sich bei einem gemeinsamen Abendessen in Amsterdam mit den Cloud-Spezialisten von Tech Data und Vertretern von Oracle austauschen und ihr Netzwerk erweitern.

Partner, die sich für Oracle Cloud Services interessieren, aber aus Termingründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, bieten die Oracle-Spezialisten von Tech Data einen Webcast an. Terminvereinbarungen sind per E-Mail unter oracle-info@techdata.de oder telefonisch unter 089-4700-3010 möglich.