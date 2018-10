Die Tech Data GmbH & Co. OHG lädt IBM-Partner für den 06. und 07. November 2018 zur zweiten Runde der IBM Innovation Days 2018 nach Köln ein. Die Spezialisten der Abteilung Advanced Solutions machen daraus - aufgrund des Feedbacks der ursprünglich halbtägigen Veranstaltungen - ein zentrales Event über zwei Tage.

Schwerpunktthemen der exklusiven Veranstaltung sind innovative Technologien und Channel-Eco-Systeme, wobei sich der erste Tag auf Cloud, Analytics, Security sowie IoT konzentriert und sich am zweiten Tag mit Künstlicher Intelligenz und Storage beschäftigt. Hierbei können die Gäste - ebenso wie im Rahmen des Abendprogramms - die Spezialisten der einzelnen Themenschwerpunkte kennenlernen und Weiteres über Mehrwerte und Services der Tech Data erfahren.

In verschiedenen Vorträgen sowie in Fallbeispielen aus der Praxis von Systemhäusern und Endkunden, erleben die Teilnehmer IT-Lösungsansätze aus verschiedenen Perspektiven. Als Beispiel führt der Veranstalter an, wie Storage-Systeme bei ISO27001- oder DSVGO-Einführungen in drei Branchen mit unterschiedlichen Herausforderungen bestückt und eingesetzt, aber mit ähnlichen Lösungen realisiert werden konnten. Ein anderer Use Case behandelt vielversprechende Erfahrungen zu Echtzeit-Ortung und Edge Computing für automatisierte und effiziente Produktions- und Logistikprozesse.

Konkreter Bedarf für Information vorhanden

"Von dem Erfolg unserer 1. Innovation Days waren wir wirklich überrascht", erklärt Michael Görner, Director der IBM Business Unit bei Tech Data Advanced Solutions. "Aber er hat uns ganz klar aufgezeigt, dass in Zeiten von extrem schnellen technologischen Entwicklungen, vollkommen neuen Geschäftsmodellen und einer Öffnung des Partnerverhaltens Richtung Ökosystemen und Communites ein konkreter Bedarf nach komprimierter Information und dem Austausch mit Businesspartnern besteht."

Die Veranstaltung ist für Tech Data Partner kostenfrei. Aufgrund der limitierten Anzahl der Plätze ist die rechtzeitige Anmeldung bis 31. Oktober 2018 erforderlich. Der Link hierzu sowie mehr Informationen erhalten interessierte Fachhändler auf der Veranstaltungsseite.

"Ich freue mich, alle Geschäftsführer, IT-Entscheider und Vertriebsspezialisten von unseren IBM Systemhäusern, CSPs und ISVs zu der Veranstaltung einladen zu können", ergänzt Görner. "Die Besucher erwartet ein hochwertiges, mit vielen Highlights gespicktes Programm."