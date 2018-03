Inwiefern sind Unternehmen in Deutschland von der Digitalisierung betroffen? Neue Geschäftsmodelle und Prozesse, agilere Vorgehensweisen und die notwendige Einstellung stehen bei dieser Diskussion häufig im Vordergrund. Welche strategischen und infrastrukturellen Trends erforderlich sind, um bei Unternehmensentscheidern und IT-Managern digitale Workloads voranzutreiben, will die Veranstaltungsserie der Tech Data GmbH & Co. oHG zeigen.

Anhand der brandneuen Crisp Research Studie "Digital Infrastructure 2020", vorgestellt von Björn Böttcher, Senior Analyst & Data Practice Lead bei Crisp Research, erhalten die Teilnehmer exklusive Einblicke auf elementare Veränderungen in der Zukunft. Zudem wird beleuchtet, was die wichtigsten Trends, Handlungsfelder und Anwendungsbereiche der IT-Infrastruktur sind und wie sich diese auf den Channel auswirken.

Digitale Transformation mit IBM

In einem weiteren Vortrag erfahren die Teilnehmer von IBM, welche IBM Security Technologien zur Verfügung stehen, um Kunden bei der digitalen Transformation begleiten und zum Erfolg führen zu können. Unter dem Titel "Join the Revolution" informieren die erfahrenen Software Client Architects Susanne Kurz und Michael Sigmund von IBM.

Tech Data zielt mit der Veranstaltung auf Geschäftsführer, IT-Entscheider und Vertriebsspezialisten von Systemhäusern, CSPs und ISVs. Die Innovation Days finden am 19. April 2018 nach Hamburg zum Thema Cloud, am, 26. April 2018 nach München zu Security und 8. Mai 2018 nach Düsseldorf zum Schwerpunkt Machine Learning ein.

Information und Networking

Neben der Möglichkeit, die Spezialisten der einzelnen Themen-Schwerpunkte kennenzulernen, können sich die Gäste über weitere Mehrwerte und Services von Tech Data zum jeweiligen Bereich informieren. Ein Business Dinner im Anschluss eröffnet zusätzlich die Gelegenheit zur Pflege von Geschäftskontakten.

"Um mit den schnellen Entwicklungen Schritt zu halten, wird ein umfassendes Portfolio an Technologien benötigt", erläutert Michael Görner von Tech Data. "IBM verfügt über herausragende Lösungen, um unsere Partner und deren Kunden erfolgreich bei der digitalen Transformation zu begleiten. Ich lade jeden unserer Partner ein, mit uns den Schritt in eine Zukunft zu gehen, die von Innovationen geprägt, von Ecosystemen gestützt und von einem lösungsversierten Distributionspartner unterstützt wird."

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen zur Agenda, den Terminen sowie zur Anmeldung unter diesem Link. Die Anzahl der Plätze pro Location zu den Innovation Days 2018 ist limitiert. Tech Data wird daher jede Anmeldung vor der Zusage prüfen und eine Teilnahme rechtzeitig bestätigen. (KEW)

Lesetipp: Aktion von Tech Data und Lenovo bringt Spende von 1.500 Euro