Ganz im Zeichen des Handballs steht das Veritas Partner Event 2020, zu dem die Tech Data GmbH & Co. OHG ihre auf Data Management und Multi-Cloud spezialisierten Partner einlädt. Diese erwartet im Rahmen der halbtägigen Veranstaltung in der Eugen-Haas-Halle ab 12:30 Uhr ein vielfältiges Programm. Reporter und Moderator Tom Meiler, bekannt aus nationalen und internationalen Fernsehproduktionen, wird das Event moderieren.

Mit der Keynote von Martin Böker, Director Channel DACH bei Veritas, dürfen Teilnehmer zum neuen Veritas-Geschäftsjahr tiefe Einblicke in die Roadmap und Strategie des Herstellers erwarten. Böker will zudem in seinem Vortrag dezidiert auf den Wandel des Herstellers, dessen Vision und die zukünftige Ausrichtung eingehen.

Am Nachmittag wird sich Patrick Englisch, Manager Technology Sales Strategic Accounts & Channel EMEA Central Region, mit „Veritas Data Management in der Multi-Cloud“ befassen. Es werden sowohl die Vorteile der Lösungen und Fokusprodukte als auch die Marktsituationen beleuchtet und Argumentationshilfen für Partner aufgezeigt. Ein weiteres Thema ist die Kooperation mit Herstellern wie Microsoft, AWS, Google und Nutanix.

Handball begleitet den Abend

Das östlich von Köln gelegene Gummersbach ist bei Sportfans für Handball auf Spitzenniveau bekannt. Kein geringerer als Handball-Legende Heiner Brand, mehrfacher deutscher Meister und Weltmeister als Spieler und Trainer, lädt die Teilnehmer des Veritas Partner Event 2020 in sein „Wohnzimmer“ beim VfL Gummersbach ein. Mit einem anschließendem „Training“ und Abendessen in Heiner Brands Lieblings-Restaurant endet das Programm.

Interessierte Partner können sich hier per E-Mail mit dem Betreff „Handball“ anmelden. Weitere Informationen und die detaillierte Agenda gibt es unter diesem Link.