Tech Data Advanced Solutions startet am 16. April 2018 in Spanien ihre "IoT on Wheels"-Roadshow, die bis Juni 2018 durch insgesamt neun Städte in fünf Ländern tourt. Den Vertriebspartner und deren Endkunden werden dabei Internet of Things (IoT)-Lösungen für den Einzelhandel, das Transportwesen, die Logistik- und Fertigungsbranche sowie für Gebäudemanagement präsentiert.

In Deutschland macht die Roadshow am 02. und 03. Mai 2018 in Köln sowie am 07. und 08. Mai 2018 in München Station. Vertriebspartner können ihre Kunden mitzunehmen und gemeinsam mit Experten Lösungen für den konkreten Einsatz skizzieren. Das Programm der Tagesveranstaltung ist sowohl an Vertriebsspezialisten als auch an technische Mitarbeiter gerichtet.

Unter anderem stellt Tech Data Lösungen wie ein Power Management in produzierenden Unternehmen vor, welches deutlich Betriebskosten durch unnötige Beleuchtungs-, Kühl- oder Heizkosten einspart. Oder wie unbesetzte Flächen effizient genutzt und Belegungsschwankungen von Maschinen optimiert werden können - bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit für Maschinen und Daten.

IoT-Lösungen aus der Praxis

Tech Data will mit der Roadshow seine Partner dabei unterstützen, IoT in ihr Portfolio zu integrieren und innovative Lösungen bei Endkunden platzieren zu können. Das Besondere bei allen vorgestellten Lösungen ist, dass sie sofort adaptierbar, individuell skalierbar und wiederholt einsetzbar sind, erklärt der Distributor.

Der speziell für diese Tour gebaute Display-Truck ist mit den neuesten IoT-Technologien ausgestattet und zeigt an Fallbeispielen 12 Branchenlösungen unter Beteiligung verschiedener Hersteller und Dienstanbietern. Mit der Zusammenführung von IoT-Experten und führenden Technologieanbietern sowie bewährten IoT-Lösungen will Tech Data eine Plattform bieten, mit der Vertriebspartner erfahren, wie sie selbst wiederholbare IoT-Lösungen erstellen können.

"Das Tech Data IoT-Team und unsere Sponsoren freuen sich, die Vielfalt und Potentiale unserer innovativen Lösungen auf sehr einfache Art und Weise zu präsentieren", erklärt Abel Smit, Director IoT Consulting und Customer Success bei Tech Data Europe. "Mit der IoT on Wheels-Roadshow bieten wir unseren Vertriebspartnern eine einzigartige Eventserie und zeigen auf, wie leicht IoT zu verstehen, zu implementieren und zu verkaufen ist. IoT ist eine großartige Möglichkeit für Unternehmen, die Welten der IT und des Operation-Bereiches zu verbinden. Wer die analoge und digitale Welt miteinander vernetzt, kann daraus wichtige Erkenntnisse ableiten und sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erarbeiten."

Weitere Hinweise zur Veranstaltung wie die Agenda, teilnehmende Herstellerpartner und Hinweise zur Anmeldung finden sich unter diesem Link oder können per Mail an nextgen@techdata.de erfragt werden. (KEW)

