Wenn es um IT Security-Konzepte geht, dann müssen diese vor allem ganzheitlich gedacht, auf einem starken Fundament basierend und langfristig widerstandsfähig sein, wirbt Veranstalter Tech Data. Im Rahmen der Roadshow werden sowohl die Grundlagen derartiger Konzepte als auch die darauf aufbauenden Schutz- und Management-Mechanismen von den Herstellern Barracuda, One Identity und IDEE präsentiert.

IT-Security für Unternehmen und Industrie

Die neue Generation Tools zur Erkennung und Reaktion auf gezielte Cyberangriffe zeigt, welche Einflüsse diese XDR-Lösungen auf die Produktivität und die Effizienz von Unternehmen haben können. Von den Unternehmenslösungen geht es dann weiter zu Industrielösungen, wo die OT-Security als Voraussetzung für erfolgreiche Industrie 4.0 Projekte gilt. Konzepte und realen Szenarien präsentieren die Hersteller Blackberry, Secunet und Secureworks.

Eingeladen zu der Roadshow sind Vertriebspartner der Tech Data aus Deutschland und Österreich. Start ist in Hamburg am 21. Juni 2022. Die weiteren Stationen der Tagesveranstaltung sind Düsseldorf am 23. Juni, Wien am 30. Juni, München am 05. Juli und zuletzt Frankfurt am 07. Juli. Die Teilnehmer erwartet unter anderem auch eine Live-Hacker-Session, in der aufgezeigt wird, wie Endpunkte einfach und präventiv gegen Schadsoftware geschützt werden können.

Patrick Olschewski, Teamlead BD der Security Business Unit bei Tech Data: "In ein paar Tagen starten wir unsere diesjährige IT Security Roadshow, in der wir innovative Technologien präsentieren werden - zum Beispiel eine der schlankesten und sichersten Authentifizierungslösungen am Markt und einen Managed Service, der ein eigenes SOC überflüssig macht."

Für interessierte Vertriebspartner gibt es ausführliche Informationen unter diesem Link. Dort findet sich neben der Agenda auch die Möglichkeit zur Registrierung.