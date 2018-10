Die Tech Data GmbH & Co. OHG, deutsche Tochter der Tech Data Corporation aus Florida, launcht mit TrendUp ein neues Veranstaltungsformat für Themen wie IoT, AI, Hybrid Cloud und Next Generation Data Center. Den Anfang machen die Security-Spezialisten des Distributors und laden dazu den IT-Channel am 24. Oktober 2018 nach Wiesbaden ein.

Neben innovativen Inhalten soll es ein Format von Experten für Experten zu sein und mit persönlicher Atmosphäre punkten. Der kleine Teilnehmerkreis soll Dialoge und einen offenen Austausch garantieren, konkrete Anwendungsszenarien sowie Inspirationen für neue Lösungen und konkrete Vertriebsansätze aufzeigen.

Die halbtägige Veranstaltung wird mit einem Erfahrungsbericht des Auditors Dr. Joachim Müller eröffnet, der als Head of Security & CISO der Seven Principles AG über seine Praxiserfahrung bei Kunden zur Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien referiert.

Ein Bericht zu den neuesten Erkenntnissen aktueller Sicherheitsbedrohungen, von Experten der IBM X-Force Research gehalten, sowie eine Live Hacking Session demonstrieren die Gefahren für und durch „intelligente“ Geräte im Internet of Things. Sie zeigen neben den aktuellen Risiken auch die Möglichkeiten zur effizienten und erfolgreichen Abwehr.

Der abschließende Impulsvortrag „Sales Coaching – So werden Sie Erster im Kopf Ihres Kunden“ von Jörg Vogelgesang, IFM Merz GmbH, soll Teilnehmer in prekären Verkaufs- und Verhandlungssituationen unterstützen. Das Publikum erhält dabei das Handwerkszeug, um Security Themen beim Kunden zu identifizieren, Verhaltenstendenzen der Gesprächspartner leichter festzustellen und Projekte zum Abschluss zu bringen, verspricht der Veranstalter.

Das anschließende Abendprogramm mit einer Weinverkostung und Abendessen steht dann ganz im Zeichen des Networking und dem direkten Austausch zwischen allen Teilnehmern. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten interessierte Vertriebspartner unter diesem Link.