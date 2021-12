Mit seiner neuen bereichsübergreifenden Kampagne, die vom 06. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022 läuft, will Tech Data vor allem kleineren und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich im Netzwerk-, Server- und Storage-Bereich weiterzubilden und lockt dazu mit tollen Preisen. Dabei wird im Rahmen von monatlichen Live-Webcasts Expertenwissen aus den Bereichen Advanced Solutions, GCC (Global Computing Components) und Endpoint Solutions vermittelt.

Das erworbene Wissen kann dann in den folgenden Quizsessions genutzt werden, um die Chance auf einen der Hauptpreise zu erhöhen. Zur Zielerreichung zählen auch das Einstellen von Projektanfragen, definierte Umsatzziele pro Hersteller sowie Anmeldungen zu den Partnerprogrammen der teilnehmenden Hersteller. Den Siegern winken Gutscheine im Wert von 1.000 Euro, die sie für Team-Events verwenden können.

"Spannend an der neuen Kampagne finde ich die Weiterentwicklungsmöglichkeiten für unsere Partner", sagt Konrad Seebauer, VP Operations DACH & Endpoint Solutions Deutschland bei Tech Data. "Mit den angebotenen Webcasts, in denen Expertenwissen rund um die Konnektivität vermittelt wird, erweitern Fachhändler deutlich ihr Wissen. Und sie wachsen auf den unterschiedlichen Levelstufen bis hin zu Advanced Levels oder Expert Levels. Abhängig von den erzielten Stufen und allen anderen Incentive-Komponenten freuen wir uns heute schon, am Ende fünf Sieger nominieren zu dürfen."

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen über die Aktion und die Möglichkeit zur Anmeldung unter diesem Link oder bei ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.