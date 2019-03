Die Tech Data GmbH & Co. OHG kündigt erstmalig ein Bundle an, um die E-Mail-Konten ihrer Partner-Kunden zu schützen und Transparenz in das Access Management zu bringen. Drei Monate lang haben Vertriebspartner die Möglichkeit, auf das exklusive Bundle, bestehend aus einer Next Generation Firewall von Cisco und einer SpyCloud-Lizenz, zuzugreifen.

Die Security-Spezialisten des Münchner Distributors sehen darin einen deutlichen Mehrwert in Bezug auf die Unternehmenssicherheit. Ob im Unternehmen digital eingebrochen wurde, an welchen Schnittstellen Mitarbeiter und Teams ungeschützt agieren oder wo sich ihre Informationen im Darknet befinden, wird transparent und Gegenmaßnahmen können ergriffen werden.

Beim Kauf einer Next Generation Firewall von Cisco erhält der Vertriebspartner eine sechsmonatige Lizenz des texanischen Herstellers SpyCloud im Wert von 2.499 Euro kostenlos dazu. Die Lösung schützt sowohl Firmendaten als auch -zugänge zu sozialen Medien sowie eShops. Der Service, mit dem bis zu 250 E-Mail-Adressen einer Domain des Kunden kostenfrei überwacht werden können, endet nach einem halben Jahr automatisch. Der Partner erhält danach ein spezielles Angebot für eine 12-monatige Vollversion.

Security-Schwachstellen ausmerzen

Die Verwendung gemeinsamer persönlicher und geschäftlicher E-Mail-Adressen, wie etwa zu Xing, Dropbox, Linkedin oder andere Cloud- und OnPremises-Diensten, kann Hackern Zugang zu individuellen Anmeldeinformationen verschaffen. Dadurch können weitere Portale, Konten- oder Zahlungsinformationen geöffnet werden, wenn etwa Username und Passwort mehrfach verwendet werden.

„Der im Januar erfolgte Datendiebstahl von mehr als 700 Millionen E-Mail-Adressen hat einmal mehr aufgezeigt, wie viele Firmen noch Schwachstellen in ihren Security-Systemen haben“, kommentiert Ralf Stadler, Director der Business Unit Security Solution & Mobility der Tech Data Deutschland, die Bundle-Aktion. „Dabei braucht es für den Schutz dieser Zugangsdaten nicht unbedingt riesige Sicherheitskonzepte. Die von uns konzipierte Lösung einer Cisco Next Generation Firewall in Verbindung mit der SpyCloud-Lizenz soll Partner und Unternehmen ermuntern, hier ein kritischeres Auge auf Vorgänge außerhalb ihres Blickfeldes zu lenken.“

„Für den Vertrieb der SpyCloud-Lösung ist kein spezielles, tiefes Security-Knowhow oder eine Zertifizierung beim Partner notwendig“, ergänzt Stadler. „Dadurch ist ein perfekter Einstieg in ein vielleicht vollkommen neues Lösungssegment für unsere Partner möglich, die wir dabei gerne On-Site oder auch Remote unterstützen.“Für interessierte Vertriebspartner sind ausführliche Informationen zum Bundle bei den Security-Spezialisten der Tech Data per E-Mail unter diesem Link.