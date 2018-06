Auf die Key Account-Kunden der Tech Data GmbH & Co. OHG wartete beim Startschuss zur Oldtimer-Rallye eine seen- und bergreiche Kulisse, weiß-blauer Himmel und erstklassige Locations. Ausgestattet mit Oldtimer-Handschuhen von HP ging es laut Roadmap von München aus gen Süden in die Berge.

Die VW Käfer Cabrios steuerten in Schliersee das Markus-Wasmeier-Museum an, wo die Teilnehmer von Apple und Samsung ein Technologie- und Business-Update erhielten. Anschließend ging es nach Österreich an den Achensee ins Hotel "Das Kronthaler", das neben einer tollen Lage und exklusivem Design auch mit urigem Ambiente für inspirierende Gespräche überzeugte.

Der zweite Tag startete für die Vertriebspartner mit einer Präsentation von Dell. Danach führte der Weg über malerische Landstraßen zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Nach der Ankunft in München seien sich alle einig gewesen, an einer schönen Rallye teilgenommen zu haben, so der Veranstalter.

"Zusammen mit meinem Kollegen Oliver Kaiser, Director Endpoint Solutions, und dank der Unterstützung der Hersteller Apple, Dell, HP, RedHat und Samsung, haben wir zwei wunderbare Tage mit unseren Vertriebspartnern verbracht", kommentierte Elisabeth Vogl, Gastgeberin und Director Sales B2B bei Tech Data. "Die Atmosphäre war entspannt und die interessanten Informationen der Hersteller boten etliche Gesprächsthemen."

"Förderlich für die überaus harmonische Stimmung und das exzellente Feedback war sicherlich, dass die Partner sich - da alle auf einem Level - sehr gut miteinander verstanden haben und die Organisation perfekt geklappt hat", ergänzt Vogl. "Ich habe noch heute die strahlenden Augen unserer Partner vor mir, als sie das erste Mal den Oldtimer-Fuhrpark zu Gesicht bekamen - Begeisterung pur!"

Lesen Sie auch: Tech Data Deutschland wird AWS-Distributor