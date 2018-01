Tech Data Maverick baut das Portfolio an Konferenzlösungen weiter aus: Die Tech Data-AV-Spezialisten haben einen europaweiten Distributionsvertrag zum Vertrieb der AV-Lösung Crestron SR geschlossen.

Die Crestron SR CCS-UC-300 für die Zusammenarbeit mit Microsoft für Skype for Business-Videokonferenzen entwickelt. Sie bietet ein Touch-Panel zur Steuerung von Videokonferenzen in Besprechungsräumen, dessen Verwaltung über das Netzwerk gesteuert wird und somit für größere Roll-outs in Unternehmen eignet.

Hilfe bei der europäischen Expansion

Für Christian List, Business Unit Leiter Maverick AV Solutions Deutschland bei Tech Data, will mit der Creston SR den Partnern eine innovative Skype for Business Videokonferenzlösung anbieten: "Crestron ist als renommierter AV-Hersteller seit Jahren fester Bestandteil der Infrastruktur in vielen Besprechungsräumen in Deutschland und bietet in Verbindung mit Skype for Business von Microsoft eine perfekte Lösung, die sowohl für Anwender kinderleicht zu bedienen als auch für die IT einfach und zentral zu verwalten ist", erklärt er.

Ted Colton, Vice President der Unified Communication Strategies bei Crestron, erhofft sich von der Zusammenarbeit eine Chance zur Expansion und eine bessere Ausschöpfung des Potenzials der Lösung: "Die Kenntnisse seitens Maverick über das Microsoft-Ecosystem und über die AV-Branche sind perfekt, um sicherzustellen, dass das Produkt die richtige Unterstützung erhält", meint Colton.

Weitere Informationen gibt es bei Tech Data Maverick per E-Mail unter info@tdmaverick oder telefonisch unter 089 4700-2818.