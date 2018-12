Am Dienstag, den 15. Januar 2019, lädt Tech Data deutsche und österreichische Reseller nach München ein: Von neun Uhr früh bis fünf Uhr nachmittags macht die Security-Roadshow des Distributors in den Google-Büros der bayerischen Landeshauptstadt Halt. Im Rahmen dieses Channel-Events werden Vertreter von Tech Data und Blackberry den dort anwesenden Partnern neue Lösungen es im Bereich Security- und Mobility-Management präsentieren.

Basierend auf der eigenen Geschichte als Hersteller von "gehärteter" Hardware wird BlackBerrys Cyber Security-Team die wichtigsten Aspekte zur Gewährleistung einer robusten Sicherheit von Produkten und Anwendungen darstellen.

Denn das Internet der Dinge (IoT, Internet of Things) setzt sich immer mehr durch. Menschen und Dinge zu verbinden, wird schon bald der Normalfall sein. Aber hinter den Kulissen verändert IoT die Art und Weise, wie Unternehmen Produkte entwickeln, verteilen und verkaufen. Und genau hier setzt die Tagesveranstaltung von Tech Data und BlackBerry an: Denn zum vertraulichen und zuverlässigen Austausch von sensiblen Daten zwischen den richtigen Endgeräten, braucht es sichere Infrastruktur.

Am Dienstag, den 15. Januar 2019, erwartet die Gäste in München ein mit Vorträgen und Praxis nahen Demos gefülltes Programm, das die Herausforderungen von "Mobile Security" behandelt. Techniker von Tech Data, BlackBerry, Lookout und Google werden in München all die Technologien präsentieren, die nötig sind, um die Infrastruktur für eine sichere mobile Kommunikation aufzubauen.

Detaillierte Informationen zur Roadshow, zur Anmeldung sowie zur Agenda finden interessierte Vertriebspartner auf der Tech Data-Website. Alternativ können sie sich aber auch oder per E-Mail hier anmelden.