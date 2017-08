Mit der Übernahme der Avnet Inc. durch die US-Mutter Tech Data Corporation formierte der Münchner Distributor in der neuen Abteilung Global Computing Components (GCC) ein breites Produkt- und Lösungs-Portfolio, neue Marktzugänge und Services. So können die spezifischen Anforderungen von VARs bis hin zu Cloud Providern, Systemintegratoren, MSPs und OEMs unter einem Dach vereint angeboten werden.

Die Integration läuft bei der Tech Data GmbH & Co. OHG auf Hochtouren. Als eines der ersten neuen Gebilde präsentiert sich nun das Komponenten-Team mit Experten verschiedenster vertikaler Segmente in seiner vollständigen Struktur. Tech Data- und bisherige TS-Kunden werden bei GCC von Business Managern, Business Development Managern sowie Specialized Sales-Mitarbeitern betreut.

Vertriebspartner beider Seiten haben inzwischen Zugriff auf das deutlich ausgebaute Portfolio, dessen Angebot sich vom reinen Client Business über Enterprise bis hin zum Data Center Business erstreckt. Hierbei ergänzen sich die Spezialisten-Teams laut Distributor perfekt, da die bisherigen Client-Profis für CPU, HDD, SSD, NAS und Architektur der Tech Data mit den Avnet TS-Experten aus dem Enterprise Bereich, der Server Architecture und der White Box Systems ergänzt wurden.

Oliver Kaiser, Director Produkt Marketing Broadline der Tech Data Deutschland dazu: "Das Beste aus beiden Organisationen herauszuholen war unser klarer Ansatz bei der Bildung der neuen GCC-Business Unit. Das stark Enterprise-geprägte Business Modell der Technology Solutions ergänzt unser bisheriges Angebot perfekt. Zukünftig dürfen unsere Kunden einen deutlich ausgeweiteten Support-Level, dedizierte Vertriebsressourcen, aber auch ein breiteres Angebot an Produkten und Services erwarten. Dieses werden wir in Kürze noch weiter ausbauen."

Weiterhin steigender Speicherbedarf

Wie Tech Data weiter mitteilt, sorge die Digitale Transformation für einen stets steigenden Bedarf an lokalen sowie zentralen Storage-Lösungen. Auch wenn das Angebot an Cloud-Diensten kontinuierlich zunimmt, so fehle es bei vielen Kunden noch an der notwendigen Bandbreite, um diese nutzen zu können. Vor allem Technologien wie autonomes Fahren oder Virtual Reality-Lösungen führe zukünftig zu einem massiven Bedarf an Speicher und Speicherlösungen, prophezeit der Distributor.

"Kleiner, schneller, effektiver und günstiger - das ist weiterhin das Motto der Anbieter", fasst Oliver Kaiser zusammen. "Wir sind mit den marktführenden Herstellern aus den Segmenten HDD, SSD, CPU, Whitebox, NAS und DRAM sowohl auf europäischer als auch deutscher Ebene in kontinuierlichem Austausch und stellen unseren Vertriebspartnern - wie zum Beispiel auf der Tech Data Universe Tour im Juli geschehen - neueste Entwicklungen und Trends vor, um die technologischen Anforderungen der verschiedensten Branchen und der Next Generation Technologies perfekt abdecken zu können."

Eine Mailadresse für interessierte Vertriebspartner gibt es unter diesem Link. Dort können weitere Informationen über das neue Angebot der Tech Data angefordert werden. (rw)

