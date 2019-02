Via Electronic Software Distribution (ESD) offeriert Tech Data Softwarelizenzen von Acronis, Corel, Adobe, Symantec, F-Secure und Lexware. Nun haben auch alle Synaxon-Partner via Egis Zugriff auf die "Activate-here" genannte ESD-Lösung des Broadliners.

Wer nun als Synaxon-Fachhändler via ESD Software bei Tech Data bestellt, erhält sofort den Software-Aktivierungscode, den Downloadlink und ein PDF-Dokument. Die in diesen Dokumenten enthaltenden iFrames kann der Synaxon-Fachhändler jederzeit wieder abrufen und sie somit rechtssicher dokumentieren.

Stefan Bichler, Director Software und Solutions der Tech Data, zum neuen ESD-Service für Synaxon: "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir als erster Distributor Synaxon-Partner damit versorgen können. Von großem Vorteil ist dieser ESD-Service vor allem für Fachhändler, die mittlere und kleine Unternehmen bedienen. SMB-Kunden haben bei Systemumstellungen und umfangreicheren Migrationen oft das Bedürfnis, derartige IT-Eingriffe nur am Wochenende durchzuführen, etwa in Arztpraxen oder in Kanzleibüros.



Mit unserem neuen Service werden wir den Anforderungen der Kunden unserer Synaxon-Fachhändler voll gerecht, da sie die benötigten Software-Lizenzen zeit- und ortsunabhängig innerhalb weniger Sekunden verlässlich abrufen können - und dies ohne Frachtkosten und Kapitalbindung bei 100-prozentiger Verfügbarkeit", so der Software-Chef bei dem Broadliner weiter.

