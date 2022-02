Mit der Aufnahme der Produktpalette des kalifornischen Herstellers Barracuda stärkt die Tech Data GmbH & Co. OHG ihr Portfolio im Bereich IT-Sicherheit. Die On-Premises-Lösungen seien ideal zur Sicherung von lokalen Netzwerken, Unternehmensfilialen und IoT-vernetzten Geräten geeignet, wirbt Tech Data. Als besonderen Vorteil stellt der Distributor die kostenfreien Dashboards heraus, die Bedrohungen von Webanwendungen übersichtlich aufzeigen.

Für Tech Data-Reseller steht umfangreicher Support mit Onboarding-Schulungen, Partner-Portal, diversifizierter Marketing- und Vertriebsunterstützung, Deal Registrierung sowie Incentive Programmen bereit. Die Barracuda-Lösungen stellt Tech Data lokal als SaaS-Deployment bereit oder für virtuelle Infrastrukturen über Microsoft Azure.

Win-win-Situation für alle Beteiligten

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Barracuda einen Lieferanten mit großer Innovationskraft gewinnen konnten", erklärt Ralf Stadler, Director der BU Security, Mobility & IoT der Tech Data DACH. "Nachdem Hardware, Security und Hyperscaler immer stärker in einem Betriebskonzept zusammenwachsen, ist Barracuda die ideale Ergänzung in unserem Portfolio. Gerade die Endpoint Security-Lösung und die SD-Wan-Technologie wird unseren Kunden noch viel Freude bereiten."

"Tech Data bietet dem Channel ein erstklassiges Produktportfolio: Neben leistungsstarken Cloud-Services und den aktuellsten und effektivsten Cyber-Sicherheitslösungen, ist es Tech Datas Angebot an Microsoft-Services, was beide Unternehmen verbindet", sagt Michael Zajusch, Regional Vice President Sales von Barracuda Networks. "Wir freuen uns, auf die künftige Zusammenarbeit, sehen doch auch wir bei Barracuda unsere Aufgabe darin, unsere Partner in ihrer Geschäftstätigkeit optimal mit eigenen State-of-the-Art-Lösungen für Cloud-, Security- und Microsoft-Anwendungen zu unterstützen. Tech Data ist für uns ein idealer Partner, um gemeinsam und für alle Beteiligten eine Win-win-Situation zu schaffen."

Ausführliche Informationen für Vertriebspartner zum Angebotsportfolio von Barracuda gibt es bei den Security-Spezialisten der Tech Data unter diesem E-Mail-Link.