Die Tech Data GmbH & Co. OHG hat ihr Spektrum an Sicherheitslösungen mit den Produkten der RadarServices Smart IT-Security GmbH aus Wien erweitert. Deren Risiko-Analysesysteme bieten Unternehmen und Behörden pro-aktive Überwachung, Alarmierung und Risiko-Management ihrer IT-Security als Managed Service, heißt es aus München.

Die Lösungen stehen sowohl On-Premise als auch als Managed Service zur Verfügung. Die Basis bildet eine eigenentwickelte Technologieplattform, mit der Kunden ihr eigenes Security Operations Center (SOC) aufbauen können. Alternativ ist auch eine Managed SOC Service-Lösung unter Einbindung von Analyseexperten, bewährten Prozessen und Best Practices-Ansätzen möglich.

Damit sei eine besonders effektive und effiziente Verbesserung der IT-Sicherheit und des IT-Risiko-Managements, kontinuierliches Security Monitoring und ein auf Knopfdruck verfügbarer Überblick über die sicherheitsrelevanten Informationen in der gesamten IT-Landschaft einer Organisation gegeben, ergänzt Tech Data.

Daten bleiben im Haus

Tech Data-Kunden können ab sofort die gesamte RadarPlatform sowie Services, wie etwa Security Audits und Penetration Testing nutzen. Das "Pay-as-you-grow"-Modell erlaubt die laufende Anpassung der genutzten Managed Security Services und orientiert sich so am Bedarf des Fachhändlers und dessen Kunden. Insgesamt verspricht RadarServices bei der Verwaltung von SOC-Lösungen ein Höchstmaß an Effektivität bei der Erkennung von IT-Sicherheitsproblemen.

"Dank RadarServices sind unsere Fachhändler ab sofort in der Lage, ihren Kunden Systeme zur Risikoerkennung, Risikoanalyse und zu Sicherheitsanalysen von internen und externen IT Systemen anbieten zu können", erklärt Ralf Stadler, Direktor der BU Security Solution Practice & Mobility bei Tech Data. "Der klare Nutzenvorteil liegt für Partner in der ausgereiften und sofort verfügbaren "Out-of-the-Box"-SOC-Lösung. Sie entscheiden - abhängig von den Anforderungen ihrer Kunden - ob sie es mit oder ohne Management anbieten wollen."

"Besonders erfreulich ist, dass neben der Enterprise-Lösung in diesem Jahr auch noch mit einer Lösung für Mittelstandskunden zu rechnen ist, so dass unsere Partner zukünftig Anfragen von Enterprise bis SMB befriedigen können", ergänzt Stadler. "Ein starkes Argument für sie gegenüber ihren Kunden ist, dass die Kundendaten im Haus des Unternehmens bleiben und nicht - wie bei anderen Anbietern - das Haus verlassen müssen."

Interessierte Vertriebspartner erhalten detaillierte Information per Email unter diesem Link. Näheres zu RadarServices gibt es auf der Homepage des Herstellers.