Die Tech Data GmbH & Co. OHG erweitert ihr Angebot um den deutschen Hersteller ThingsThinking GmbH, der mit Semantha eine semantische, KI-basierende Datenverarbeitungslösung entwickelt hat. Als Zielgruppe sieht der Distributor alle Branchen mit einem großen Anteil an Textverarbeitung, für die Semantha essenzielle Effizienz- und Produktivitätsvorteile bringen kann.

Anwender sparen beim Einsatz von Semantha als automatisierte Lesehilfe deutlich Zeit bei Dokumentenprüfprozessen, wirbt Tech Data weiter. Damit können relevante Textpassagen schnell gefunden und inhaltlich verglichen werden. Dies passiert nicht auf Wortebene, sondern mit KI-Unterstützung über die Bedeutung einzelner Textpassagen.

Optimal für Rechts- und Personalabteilungen

Damit prüfe etwa die Gothaer ihre Makler-Texte, neue Versicherungsbedingungen oder Rahmenvereinbarungen. Damit habe der Versicherungskonzern den Aufwand bei der Sichtung und dem Vergleich von Dokumenten maßgeblich senken können. Mit dem Einsatz von Semantha konnten schätzungsweise rund 40-50 Prozent des manuellen Aufwands bei der Prüfung eingespart werden.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Semantha eine moderne, in Deutschland entwickelte KI-Lösung zur semantischen Datenverarbeitung anbieten können", sagt Maximilian Wieser, Teamlead IoT & Data der BU Next Gen bei Tech Data. "Mit ThingsThinking haben wir einen Hersteller gewonnen, dessen Lösung unstrukturierte Daten auf Bedeutungsebene anstatt auf Wortebene vergleichen kann und vor allem in stark textorientierten Bereichen eingesetzt werden kann."

"Texte nicht nur zu erkennen, sondern auch deren Bedeutung verstehen und vergleichen zu können, eröffnet ein unglaubliches Potential für eine effizientere Arbeit mit dokumentengetriebenen Prozessen", ergänzt Wieser. "Ich sehe den Einsatz in verschiedensten Branchen: im Banken- und Versicherungswesen, in HR-Abteilungen, im Rechtsbereich, aber auch überall dort, wo umfangreichere Dokumentationen notwendig sind, also beispielsweise in der Automobil- oder Flugzeugbranche sowie in verschiedensten Industriezweigen. Die KI-Lösung findet überall dort Einsatz, wo Text verglichen, verstanden und nächste Handlungsschritte dadurch abgeleitet werden müssen."

"Nach über 14 Jahren Forschung im Bereich der Sprachverarbeitung mit Künstlicher Intelligenz gründeten wir ThingsThinking", erklärt CEO Dr.- Ing. Sven J. Körner. "Uns war von Anfang an wichtig, den Nutzen für Anwender bei dokumentengetriebenen Prozessen massiv zu erhöhen - denn das Durchforsten von Texten nimmt heute noch viel zu viel wertvolle Zeit in vielen Branchen ein. Daher freue ich mich sehr, dass wir nun die Zusammenarbeit mit Tech Data und deren Vertriebspartnern starten und unsere Lösung einer noch breiteren Zielgruppe anbieten können."

Ausführliche Informationen zu KI-Lösung Semantha von ThingsThinking gibt es bei den Data- & IoT-Spezialisten der Tech Data per E-Mail unter diesem Link.