Die Maverick AV Solutions hat in Zusammenarbeit mit den Business Units PC Systeme und One Software der Tech Data GmbH & Co. OHG eine neue Initiative gestartet. Sie soll insbesondere mittelständische Vertriebspartner bei der Erweiterung ihres Knowhows zu den Meeting-Raum-Lösungen des Microsoft Ecosystems unterstützen.

Das in der Kampagne enthaltene vierteilige Trainingsprogramm informiert über das Zusammenspiel von Software und Devices, die Verbindung zu externen Teilnehmern sowie über performante Hardware. Behandelt werden dabei die Microsoft Teams Raum-Systeme für Videokonferenzen, All-in-One Large Format-Displays mit Video-, Audio- und Touch-Funktionalität, Touch & Pen Notebooks mit der Microsoft Whiteboard App sowie Microsoft 365 mit Teams.

Neben dem Training und der Informationsvermittlung können die Tech Data-Fachhändler zudem mit der Teilnahme an den Webinaren und dem Erreichen von Umsatzzielen hochwertige Hardware gewinnen.

„Viele Unternehmen sind aktuell damit beschäftigt, in ihre Büroräume zurückzukehren“, erklärt Christian List, BU Manager Maverick AV Solutions der Tech Data. „Nachdem in der Zeit des Arbeitens von Zuhause aus Videokonferenzen zum Standard geworden sind, gilt es nun, die Konferenzräume und Meeting Spaces technologisch aufzurüsten, um hier gleiche Standards bieten zu können. Ein großes Potenzial für unsere Partner – und für uns ein großes Anliegen, sie dafür bestens vorzubereiten und ihnen evaluierte und skalierbare Lösungen zu bieten.“

Die gesamte Promotion läuft bis zum 12. November 2020. Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen auf der Kampagnenseite unter diesem Link.