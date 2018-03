Die Abteilung Global Computing Components (GCC) der Tech Data hat eine europaweite Vereinbarung mit Samsung Semiconductors für die Distribution von Flash-Speichern und DRAM-Speicherprodukten getroffen. Damit können Vertriebspartner zukünftig auf die umfassende Palette an Enterprise-Speicherlösungen sowie SSD- und DRAM-Modulen für Unternehmen und Rechenzentren zugreifen.

Die Vereinbarung ermöglicht GCC das umfassendste Portfolio an Komponenten für Unternehmen und Rechenzentren anbieten zu können. Die Experten des GCC-Teams wollen so in enger Zusammenarbeit mit den OEMs, MSPs, VARs, System Builders und Systemintegratoren für diesen Bereich maßgeschneiderte Geschäftslösungen entwickeln.

"Einmal mehr haben wir unser Portfolio für unsere Partner um einen wichtigen Hersteller ergänzen können. Samsung behauptet sich mit seiner Innovationskraft immer wieder als Technologieführer im Storage-Segment und beweist mit seinen Produkteinführungen, dass es die Anforderungen der Kunden versteht", erklärt Andreas Roth, Business Unit Director GCC.

"Speziell im Portfolio der Samsung Semiconductors Division, das wir nun zusätzlich zu dem bestehenden Samsung-Portfolio führen, werden immer wieder neue Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit, Kapazität, Zuverlässigkeit und Konnektivität gesetzt", ergänzt Roth. "Im Schulterschluss mit unseren Vertriebspartnern wird unser GCC-Vertriebsteam den Fokus auf die Identifikation und den Ausbau neuer Enterprise-Geschäftsfelder für Samsung Storage-Produkte setzen."

Ausführliche Informationen zum Samsung Semiconductors Division Portfolio erhalten interessierte Vertriebspartner bei den Spezialisten des Komponentenbereiches unter diesem Link. (KEW)

Lesetipp: Warum heißt Samsung eigentlich Samsung?