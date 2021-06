Die Tech Data GmbH & Co. OHG aus München hat zusätzlich zum bestehenden Samsung-Produktportfolio exklusiv die neue Galaxy Book-Serie für Geschäftskunden in ihr Sortiment aufgenommen. Der Distributor bietet diese Geräte für Vertriebspartner über das Online-Bestellsystem InTouch an.

Mit der Aufnahme des Samsung Galaxy Book, Samsung Galaxy Book Pro und Samsung Galaxy Book Pro 360 baut Tech Data ihr Notebook-Portfolio um ein weiteres Produkt aus. Mit ihrer bislang fortschrittlichsten Notebook-Serie meldet sich Samsung nach längerer Abstinenz im Highend-Segment für Notebooks zurück.

Hochwertige Materialien und neueste Komponenten

Die Pro-Modelle bestechen durch ihr Premiumgehäuse, gefertigt aus einer Kombination von Magnesium und Aluminium. Alle Geräte verfügen zudem über eine hohe Batterielaufzeit. Die Galaxy Books eignen sich je nach Modell für Remote-Arbeit, digitalen Unterricht oder auch für rechenintensives Arbeiten unterwegs.

Beim Galaxy Book Pro 360 trägt neben dem 360-Grad klappbares Touch-Screen auch ein S-Pen, zum Schreiben, Zeichnen und Steuerung zu mehr Produktivität bei. Die AMOLED-Displays kommen im schmalen Rahmen und versprechen satte Farben bei hohem Kontrast. Die mit dieser Technologie selten anzutreffende 15-Zoll-Variante bietet eine großzügige Arbeitsfläche für mehr Kreativität.

Zum Start bietet Tech Data eine breite Unterstützung für Reseller. Mit Projektpreisen bereits ab zwei Stück ist die Einstiegsschwelle niedrig gehalten. Noch günstiger wird es über Projektanträge für Bestellungen ab 25 Stück, die ebenso über InTouch abrufbar sind. Zudem launcht Tech Data mit Samsung ein Incentive für die ersten Fachhandelsbestellungen.

Für Businesskunden von KMU bis Enterprise

„Die Partnerschaft mit Tech Data ist für uns extrem wichtig. Gemeinsam wollen wir den Vertrieb unserer Notebooks, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen, fördern,“ sagt Tuncay Sandikci, Director IT & Mobile Communication B2B bei Samsung Electronics GmbH. „Mit den neuen Galaxy Books haben wir unser Produktportfolio zeitgemäß für den Channel erweitert. Und zwar mit Produkten, wie gemacht für flexibles und ortsungebundenes Arbeiten.“

„Ich bin unglaublich stolz, als exklusiver Partner von Samsung die neue Notebook-Serie unseren Vertriebspartnern anbieten zu können“, so Marcel Delmer, Business Unit Director PC bei Tech Data Deutschland. „Ausschlaggebend war bei der Entscheidung unsere vorliegende Kompetenz im B2B-Bereich als auch unser Zugang zum SMB-Fachhandelssegment. Das Line-Up ist aus meiner Sicht prädestiniert für den Einsatz in kleinen bis hin zu mittelständischen Unternehmen.“

„Die brillanten AMOLED Displays der Pro-Modelle aus der Samsung Smartphone-Technologie sowie das geringe Gewicht und die Akkulaufzeit machen diese sicher auch für Mitarbeiter von Enterprise-Unternehmen zu einer attraktiven Alternative“, ergänzt Delmer. „Mit unserem neu installierten Samsung Notebook-Team freuen wir uns darauf, Samsung bei ihrem Wiedereintritt in den Premium-Notebook-Bereich in Deutschland tatkräftig zu unterstützen.“

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen bei den Spezialisten für Samsung-Notebooks unter diesem Link oder auch per E-Mail hier.