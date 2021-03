Mit Maverick AV Solutions hat Bose Professionell nun nach Also einen weiteren Broadliner als Vertriebspartner auf europäischer Ebene. Tech Data erhält mit der Bose Videobar VB1 eine ausgezeichnete Ergänzung für das Maverick Smart Meeting-Portfolio. Es sei ein hochmodernes Gerät für Besprechungsräume, das ein Bose Audio- und Videoerlebnis in Meetings ermöglicht, so der Distributor.

Die Videobar VB1 hilft Unternehmen bei der Schaffung hybrider Meeting-Umgebungen. Das elegante, flache Design verfügt über sechs Beam-Steering-Mikrofone, die sich automatisch auf die Stimmen im Raum fokussieren und Störgeräusche unterdrücken, um Ablenkungen während Meetings zu vermeiden. Das All-in-One-Gerät ist für Microsoft Teams akkreditiert und kann so für ein hervorragendes Videomeeting-Erlebnis sorgen.

Die Konnektivität erfolgt über ein einziges USB-Kabel oder kabellos über ein Bluetooth-Gerät. Dank der integrierten 4K-Ultra-HD-Kamera mit automatischer Rahmung sei es möglich, dass alle Teilnehmer den Präsentator sehen, verstehen und sich sogar wie im selben Raum fühlen, wirbt Tech Data.

"Bose ist ein hoch angesehener Hersteller, der mit diesem Produkt den Konferenzraum mit seinem unverwechselbaren Audio- und Videoerlebnis bereichert“, erklärt Joel Chimoindes, Vice President Europa bei Maverick AV Solutions. „Wir sehen ein unglaubliches Wachstum der Nachfrage nach unserem Collaboration-Portfolio, da Unternehmen beginnen, sich auf Technologie für die Rückkehr an den Arbeitsplatz festzulegen.“

„Dieses großartig aussehende Produkt mit seinem Consumer-Styling und dem Plug-and-Play-Setup wird zweifellos sehr beliebt sein“, glaubt Chimoindes. „Wir freuen uns, dass wir Bose bei der Skalierung unterstützen können, um die Nachfrage im Channel zu befriedigen und mit unseren Vertriebspartnern zusammenzuarbeiten, um es auf dem europäischen Markt einzuführen."

Zum gleichen Thema: Neue Partnerschaft mit Bose Professional

"Es gibt einen zunehmenden Bedarf an Kollaborationstechnologie, vor allem, da Unternehmen sich Gedanken darüber machen, wie sie Mitarbeiter bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützen wollen", sagt Hans Vereecken, Sales Manager EMEA bei Bose Professional. „Eine hybride Arbeitsumgebung unterstützt diesen sich entwickelnden Arbeitsplatz, sei es bei der Zusammenarbeit mit Kollegen oder bei Meetings mit Kunden, unabhängig davon, wo sie sich befinden.“

„Unser Engagement für unsere Kunden und unsere Leidenschaft für die Entwicklung innovativer Lösungen spiegeln sich auch in unserer Suche nach einem Vertriebspartner wider“, ergänzt Vereecken. „Wir sind stolz darauf, Maverick AV Solutions als unseren europäischen Partner zu haben und wissen, dass ihre Marktkenntnis das Maß an Unterstützung und Service bietet, das Kunden von Bose erwarten."

Die Videobar VB1 wird ab Anfang März 2021 europaweit erhältlich sein. Lokale Unterstützung für den Handel wird über die Vertriebsteams der Maverick AV Solutions angeboten, die virtuelle Demonstrationen, Proof-of-Concept-Kits und technischen Support anbieten. Mehr Informationen zu Bose oder einer virtuellen Produktvorführung kann bei Maverick AV Solutions per Email unter diesem Link angefragt werden.