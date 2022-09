Für die auf A/V-Lösungen spezialisierte Maverick AV Solutions, hat die Tech Data GmbH & Co. OHG für die DACH-Region eine Distributionsvereinbarung mit der Sennheiser GmbH & Co. KG, dem deutschen Hersteller von Audio- und Kommunikationssystemen abgeschlossen. Das Portfolio an Konferenztechnologien umfasst den TeamConnect Intelligent Speaker (TC ISP) für Microsoft Teams-Räume sowie das Mikrofon TeamConnect Ceiling 2 (TCC2).

Maverick reagiert mit den Audio-Lösungen von Sennheiser auf die steigende Nachfrage nach erstklassiger Audioqualität in modernen Konferenzsystemen. Für Sennheiser stellt die Distributionsvereinbarung den Eintritt in den IT-Vertriebskanal zur erweiterten Vermarktung ihrer Audiosysteme für Meetings und Konferenzen dar.

Fokus auf Microsoft Teams

"Ich freue mich sehr über diese neue Vereinbarung, die für uns eine großartige Chance ist, unser 'Teams for Meetings'-Portfolio weiter auszubauen und erstklassige Lösungen für große Konferenzräume anzubieten", erklärt Tanja Tschorn, Director der Maverick AV Solutions. "Durch das Angebot der Sennheiser-Lösungen - sowohl TC ISP als auch TCC2 - sind unsere Vertriebspartner in der Lage, fortschrittlichere Audio- und Kollaborationstechnologien bereitzustellen und den Weg für Gleichstellung in Konferenzräumen und Smart-Umgebungen zu ebnen."

TeamConnect Ceiling 2 ist bestens geeignet für mittlere bis große Konferenzräume mit einer Fläche von 50 bis 60 Quadratmetern sowie 14 bis 16 Teilnehmern. Durch die Verwendung von mehreren Deckenmikrofonen lässt sich die Reichweite in sehr großen oder ungünstig gestalteten Räumen verbessern. Tech Data betont zudem die hervorragende Verständlichkeit, einfache Bedienung und nahtlose Integration in vorhandene Konferenzsysteme.

Der TC ISP ist ein für Microsoft Teams zertifizierter Smart-Lautsprecher und auf hybride standortunabhängige Umgebungen ausgelegt. Mit der integrierten Spracherkennung kann das System zwischen Stimmen unterscheiden und ermöglicht so die automatische Protokollierung von Meetings. Er ist für einen Radius von 3,5 Meter ausgelegt und mit einem omnidirektionalen Lautsprecher sowie sieben integrierten Beamforming-Mikrofonen ausgestattet.

Sennheiser setzt auf IT-Händler und Integratoren

"Durch Maverick AV Solutions als neuen Partner für unsere vorhandenen Vertriebskanäle werden wir unsere Produkte der Sparte Business-Kommunikation deutlich besser an IT-Händler und Integratoren vertreiben können", kommentiert Bart Stam, Vertriebsleiter EMEA bei Sennheiser, die Vereinbarung. "Dank dieser spannenden Partnerschaft können noch mehr Kunden die fortschrittlichen Audiotechnologie-Produkte von Sennheiser erleben. Der TC ISP und das TCC2 zeichnen sich durch intuitive Bedienung, Systemunabhängigkeit und höchste Audioqualität aus und bieten zudem überzeugende Möglichkeiten zur Problembehebung in Hörsälen und Konferenzräumen."

Für interessierte Vertriebspartner hält Maverick AV Solutions ausführliche Informationen zu Sennheiser-Lösungen bereit, die unter diesem E-Mail-Link abgerufen werden können.