Ab sofort können Vertriebspartner der Tech Data GmbH & Co. OHG auf das umfassende Portfolio der Wallix Group zugreifen. Wallix bietet Cybersicherheitssoftware und Lösungen für die Zugriffskontrolle (PAM) sowie die Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten (IAM). Damit können Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen, Datendiebstahl und Datenmanipulation geschützt werden, die hauptsächlich durch Identitätsdiebstahl oder veruntreute Zugriffskonten verursacht werden.

Die robusten, einfach zu bedienenden und schnell zu implementierenden Lösungen von Wallix passen nahtlos in das End-to-End-Portfolio von Tech Data, heißt es weiter aus München. Der Distributor bietet seinen Partnern neben Beratung auch individuelle Betreuung und optimierte Lösungen, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind. Bestehende IT-Konzepte können geprüft und im Hinblick auf Infrastrukturen und Anforderungen optimiert werden.

End-to-end-zertifizierte Zero Trust-Architektur

„Ich freue mich sehr über den Vertragsabschluss mit Wallix, mit dem wir ab sofort unseren Partnern Lösungen für sicheres Access Management bieten können“, erklärt Ralf Stadler, Director Security, Mobility & IoT bei Tech Data DACH. „IAM und PAM sind ganz klare Schwerpunkte in unserer lösungsorientierten Ausrichtung. Für den Bereich Cybersecurity bietet Wallix eine umfassende Lösung, deren Integration und Implementierung mit einer nahtlosen Benutzererfahrung sehr einfach zu realisieren ist. Auch die Anwendung sowie die Wartung gestaltet sich sehr leicht.“

„Wir freuen uns, mit einem starken Distributor zusammenzuarbeiten“, kommentiert Stefan Rabben, Area Director Sales DACH & EE bei Wallix, die neue Vereinbarung. „Mit unserem Lösungsportfolio für Identitäts- und Zugriffssicherheit implementieren Unternehmen eine Zero-Trust-Architektur, die hilft, Cyberattacken zu verhindern. So sind sie effektiv vor Cyber-Risiken geschützt.“

„‘It is all about Access‘ - Einem Sicherheitsvorfall geht immer ein (unautorisierter) Zugriff voraus – sei es durch Personen, Dienste oder gar Schadsoftware“, erklärt Rabben weiter. „Auf diese Weise können Unternehmen aller Branchen – Gesundheitswesen, Industrie, Finanzwesen et cetera – eine erfolgreiche digitale Transformation durchführen, sicher und geschützt.“

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen zum Angebotsportfolio von Wallix bei den Security Spezialisten der Tech Data per E-mail unter diesem Link.