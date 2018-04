Tech Data Deutschland bietet seinen Vertriebspartnern nach dem erfolgreichen Auftakt der Veranstaltungsserie zum Top-Thema der ITK im letzten Jahr auch für 2018 Gelegenheit zur Teilnahme am "Runden Tisch".

Die Spezialisten der Abteilung Advanced Solutions bieten für die Zielgruppe Geschäftsführer und Vertriebsleiter drei Termine an: Am 17. April 2018 in Frankfurt, am 05. Juni 2018 in Hamburg und am 18. Oktober 2018 in Düsseldorf sollen jeweils ab 13:30 Uhr Chancen, Herausforderungen, aber auch Stolpersteine der Digitalen Transformation aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und diskutiert werden.

Die Keynotes zu den "Roundtables" widmen sich Fragen zu Blockchain im Mittelstand, Produktionsprozessen mit virtueller Technologie oder etwa zum Thema Cloud. Bei der Veranstaltung selbst werden zudem alternative Szenarien zum Technology Selling diskutiert sowie Managed Services, Kollaborationen, Strategien und das Thema Sicherheit. Von Herstellerseite haben sich Cisco, IBM, Lenovo, Microsoft und VMware angekündigt.

Laut Veranstalter sind Systemhäuser oft nicht in der Lage, allein den immer umfangreicheren Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Tech Data biete mit seinen verschiedenen Eco-Systemen schon heute ein Netzwerk aus verschiedensten Kompetenzen, vom Consultant über das Systemhaus bis hin zu Managed Service Providern, Security-Spezialisten und spezialisierten Anwälten, heißt es weiter aus München.

Die Vertriebspartner haben bei den Events die Möglichkeit neue Kontakte mit Managed Service Providern, Service-Anbietern, Consulting-Unternehmen sowie lokalen Systemhäusern unterschiedlicher Ausrichtung zu knüpfen. In den vielseitigen Inspirationen und dem offenen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer sieht Tech Data auch die Gründe für den Erfolg der vergangenen Veranstaltungen.

Tech Data-Kunden können unter diesem Link neben der Anmeldung weitere Informationen zur Veranstaltung und verwandten Themen finden. Die Teilnehmerplätze sind limitiert. Für den April-Termin in Frankfurt besteht bereits eine Warteliste. (KEW)

