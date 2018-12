Zur Unterstützung ihrer Vertriebspartner hat die Tech Data GmbH & Co. OHG die Workplace 360°-Kampagne gestartet. Damit will der Distributor den Channel motivieren sein umfangreiches Spektrum an modernen Arbeitsplatzlösungen kennenzulernen und ein neues profitables Business zu erschließen.

Die bis Ende Mai 2019 dauernde Kampagne steht unter dem Motto „Flexibel, nachhaltig und komfortabel arbeiten“ und zielt auf die Arbeitsumgebungen Büro, mobiler Arbeitsplatz und Homeoffice. In modernen Unternehmen finden bereits sich alle drei Szenarien in unterschiedlichen Konstellationen. Es sei eine Herausforderung für die Unternehmens-IT, die veränderten Ansprüche an das Office von morgen mit perfekten und sicheren Workplace-Lösungen zu gestalten, heißt es aus München.

Das umsatzgesteuertes Incentive, ein mit zahlreichen Hersteller-Sonderangeboten ausgestatteter Adventskalender sowie ein Fotowettbewerb bieten weiteren Anreiz für die Teilnahme. Zu gewinnen gibt es unter anderem Wellness-Gutscheine im Wert von 1.500 Euro, Weber-Grillstationen oder etwa Netflix-Gutscheine.

19 Herstellerpartner sind dabei

„Dass so viele Hersteller unterstützend an der Kampagne teilnehmen, zeigt klar auf, welch großer Bedarf im IT-Channel nach Aufklärung und Bereitstellung von Modern Workplace-Lösungen besteht“, so Dorothee Stolzenberg, Managing Director Endpoint Solutions bei Tech Data. „Während für Unternehmen hierbei Themen wie Effizienz, Mobilität, Security und Mitarbeiterbindung an oberster Stelle stehen, bedeuten modernste Arbeitsplatz- und Mobilitätskonzepte für Mitarbeiter in erster Linie eine bessere Work-Life-Balance, einen einfacheren und zeitlich ungebundenen Zugriff auf Daten, mehr Gestaltungsfreiraum, aber auch effizientere Formen der Zusammenarbeit.“

» Channel meets Cloud, 28. Februar 2019 Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem Channel meets Cloud -Kongress am 28. Februar 2019 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

„In Zeiten des Arbeitskräftemangels zählt heute ein attraktives Arbeitsplatzumfeld mindestens so viel wie ein Geschäftswagen oder andere Benefits“, ergänzt Stolzenberg. „Für mich eine klare Win-Win-Situation, von der unsere Vertriebspartner profitieren und sich bei ihren Kunden neu positionieren können.“

Für die Vertriebspartner der Tech Data steht zu deren Unterstützung eine Plattform mit dem Workplace 360°-Angebot, verschiedenste Modern Workplace-Lösungen und darauf spezialisierten Experten ab sofort bereit. Interessenten erhalten hier per E-Mail oder auf der Aktionsseite unter diesem Link weitere und ausführliche Informationen zur Workplace-Kampagne.